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首頁 / 政治

賴清德彰化輔選 盼風光大縣產業鏈在地化

最新更新：2019/12/21 21:26
民進黨副總統候選人賴清德（前右）21日到彰化參加黨籍立委參選人陳秀寶（前左）舉辦的音樂會，賴清德表示，陳秀寶的政見符合地方需求，呼籲民眾全力支持。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年12月21日
民進黨副總統候選人賴清德（前右）21日到彰化參加黨籍立委參選人陳秀寶（前左）舉辦的音樂會，賴清德表示，陳秀寶的政見符合地方需求，呼籲民眾全力支持。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年12月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）民進黨副總統候選人賴清德今天南下彰化，為黨籍立委參選人陳秀寶站台，賴清德說，彰化是風光大縣，如果陳秀寶能當選，將推動離岸風電等相關產業鏈在地化，讓鄉親享受到成果。

民主進步黨籍立法委員參選人陳秀寶今晚在彰化和美鎮舉辦抗中保台音樂會，除邀請賴清德站台演講之外，前行政院長游錫堃、民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人也都到場，力挺陳秀寶。

賴清德說，他曾擔任過立法委員，也擔任過行政院長，認為陳秀寶提出的政見符合地方需求，像彰化縣是農業大縣，也有許多中小企業，陳秀寶主張要做到農業與中小企業平衡發展，像是主張推動彰化的水五金產業、紡織業等設立專區，幫這些產業解決土地問題。

賴清德指出，陳秀寶也主張政府應提供資源，成立1個中小企業孵蛋區，中小企業如果遇到困難或年輕人想創業，都可以向孵蛋區尋求協助，而彰化縣是風光大縣，國外相關廠商來到彰化，最重要的是相關產業鏈能在地化，如果陳秀寶能進到立法院，將推動離岸風電和太陽能相關產業鏈在地化，讓鄉親們享受到成果。

陳秀寶則說，她為地方服務的心意沒有改變，她如果能當選進入立法院，會把地方的聲音傳達到中央，她也不希望未來看到孩子走上街頭爭取民主自由，呼籲民眾在總統大選支持民進黨。（編輯：陳俊碩）1081221

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