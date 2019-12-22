挺蔡其昌連任 蔡總統：中台灣從清水贏起

（中央社記者蘇木春台中22日電）總統蔡英文今天出席立法委員蔡其昌競選總部成立大會，蔡統統表示，每次的選舉到最後，都是決戰中台灣，台中是重要的選區，中台灣要從清水海線開始贏起，力挺蔡其昌連任。

成立大會今天在台中市清水區大秀國小旁舉辦，新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇等人都到場助講，吸引滿場支持群眾大喊「凍蒜」口號。

蔡總統致詞時表示，每次的選舉到最後，都是決戰中台灣，台中是最重要的，中台灣要從清水海線開始贏起，若蔡其昌可以大贏，台灣就一定會贏，蔡其昌是一個有能力、有投入、有服務的人，就應該讓他繼續連任。

蔡總統說，這個選區對在地人來說不是都會地區，需要很多建設，最後就會繁榮起來，大台中最重要的就是交通建設，交通部長林佳龍擔任台中市長時，提出很多交通建設，雖然現在沒有當市長，但現在擔任交通部長，加上蔡其昌擔任立法院副院長，一起來建設大台中。

蔡總統指出，尤其是大台中山手線，是很重要的交通建設，可以把台中用環狀鐵路連線起來，更加快速的發展，市長換人之後就停下來了，這件事讓蔡英文連任，讓蔡其昌再次進入立法院來完成。

提到國際與兩岸情勢，蔡總統說，2020年確實很關鍵，關鍵在怎麼跟國際連結，怎麼來處理兩岸的關係，這幾年中國的文攻武嚇從來沒有停過，她沒有讓步過，她知道此時此刻不能讓步，要堅持守住國家與主權，這時候不能有模糊的空間，不能有退讓的心。

蔡總統強調，中國步步進逼的時候，台灣人要團結，一起來守住台灣人的底線，「我們不挑釁也不冒進」，死守和平的原則，有很多人說，有九二共識就能和平，這幾年中國利用九二共識是在掏空中華民國，這幾年有人在說，只要主權退讓經濟可以好一點，但是主權是不能交換的。

至於經濟狀況，蔡總統說，2016年上任的時候，前面經濟成長率都是負成長，接任之後連續14季都是正成長，現在股市上萬點已經是常態，還要挑戰1萬2000點，現在也有很多投資要進入台灣，大家要有信心、不能退讓，要守住國家、守住主權，這就是這代台灣人的責任，讓世世代代台灣人都有民主自由。（編輯：黃世雅）1081222