罷韓遊行 陳菊：韓市長應拿出政績人民自有論斷

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）總統立委大選將至，總統府秘書長陳菊陪民進黨籍立委參選人掃街，被問到對昨天罷韓大遊行看法，陳菊回應，韓市長如果做得讓人感動，應該拿出具體政績，相信人民自有論斷。

距離明年的總統副總統以及立委選舉投票不到一個月，陳菊今天特別南下到彰化市民生市場，陪同民主進步黨籍立委參選人黃秀芳掃街，隨後也趕到彰化和美鎮，和黨籍立委參選人陳秀寶以車隊掃街，爭取選票。

陳菊接受媒體聯訪時被問到昨天罷韓大遊行的看法；陳菊回應，挺韓、罷韓議題在高雄討論很熱烈，自己身為前任市長，對現任市長不宜評論也沒有評論，如果韓市長做得讓人感動，應拿出具體政績，畢竟現在韓市長宣傳所做的，都是在她任內編列預算，相信人民自有論斷。

中國國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫，今天中午也來到國民黨彰化縣黨部，為國民黨在彰化提名的4名立委參選人打氣，也為韓國瑜拉票。

朱立倫說，選舉比的是政見，總統選舉要連任成功，就應該要把政績說出來，如果做不好就下台，這場選舉應該要檢驗執政黨才對，呼籲選舉應該拿出正面的手段，反擊對手的抹黑。

除了總統和立委大選之外，時代力量黨主席徐永明今天上午也和時力彰化縣議員吳韋達等人，前往彰化市南門市場拜票，爭取不分區立委政黨票，徐永明接受媒體聯訪時指出，在這次立委選舉中，大黨操作棄保，企圖邊緣小黨，這是反民主的行為，因此希望大黨與小黨能在政黨票公平競爭。

徐永明指出，台灣民眾對這次選舉採分裂投票很明顯，總統、區域與不分區立委不見得會投相同的政黨，期望透過政黨票讓台灣多元民主價值能在立法院實現，他要再次重申大黨不要操作棄保，大家公平競爭。（編輯：黃世雅）1081222