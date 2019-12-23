陳菊：與慶富弊案無任何關係 各界勿再錯誤連結

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統府秘書長陳菊辦公室今天發聲明指出，慶富公司所涉弊案與陳菊無任何關係，高雄銀行授信慶富及高市府合作開發興達港也無違法之處，呼籲社會各界勿再錯誤連結、以訛傳訛，企圖將前總統馬英九主政時的弊案牽拖到陳菊。

媒體報導，台灣競爭力論壇學會今天公布一份「慶富案」的最新民調，這份民調顯示，51.7%的受訪民眾認為，陳菊應對高雄銀4天通過慶富聯貸履約保證金17億多元負責；也有高達56.6%受訪民眾認為，陳菊應對高雄銀董事會沒有決議下供貸慶富31億元負責。

陳菊辦公室發布聲明指出，對於特定團體以誘導式民調企圖影響輿論風向、甚至迎合特定陣營的作法，感到非常遺憾，嚴正譴責這種先射箭再畫靶的攻擊。

聲明表示，所謂慶富弊案為國民黨前總統馬英九時期中央政府主導的「海軍獵雷艦採購案」及205億元「聯貸案」的弊端，與陳菊擔任市長時的高雄市政府並無任何關係。

聲明指出，高雄銀行向慶富公司授信17億元部分，與前述聯貸案並無關聯，且慶富公司申請授信時附有擔保，高雄銀行作業程序符合相關法規及銀行內規，沒有任何問題。

聲明表示，至於「興達港開發」，與「獵雷艦採購案」及「聯貸案」並無關聯，該案是高雄市政府為活化屢遭監察院糾正的蚊子港與民間廠商進行的合作，相關人員經檢方調查都獲不起訴處分，證明「興達港開發」並無任何違法舞弊之處。

陳菊辦公室重申，慶富公司所涉的弊案與陳菊並無任何關係，高雄銀行授信慶富及高市府合作開發興達港也無違法之處，呼籲社會各界勿再錯誤連結、以訛傳訛，企圖將馬英九主政時的弊案牽拖到陳菊。

聲明強調，陳菊一生坦蕩，接受各種檢驗及批評，但絕不容許任何有特定立場的團體造謠帶風向。（編輯：張良知）1081223