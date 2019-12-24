賴清德：對選情有信心 但要小心

民進黨副總統候選人賴清德（中）24日在台南替黨籍立委參選人賴惠員（左）輔選，接受媒體聯訪時表示，對選情有信心，但還要小心、繼續打拚。中央社記者楊思瑞攝 108年12月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到台南陪黨籍立委參選人賴惠員拜票，接受媒體聯訪時表示，目前對選情雖然有信心，但還要小心繼續打拚，一直到勝利為止。

賴清德上午與總統府秘書長陳菊一起陪同賴惠員到北門南鯤鯓代天府參香，並向民眾請託。他接著繼續陪同賴惠員造訪北門區三寮灣東隆宮、將軍區漚汪文衡殿等地。

賴清德在南鯤鯓代天府接受媒體聯訪時表示，選舉有一個基本原則，就是沒有到最後不會知道真正結果。目前民進黨雖然領先，雖然有信心，但還要小心繼續打拚，一直到勝利為止。

賴清德表示，民進黨的競選總目標是總統、副總統高票當選，並在立法院過半。這樣未來在總統蔡英文的領導下，不管是捍衛主權、維護民主，或是建設國家、發展經濟、照顧國人都會更有力。敬請國人繼續支持，他們也會繼續打拚。

面對媒體詢問曾到上海參訪一事時，賴清德表示，自己向來主張兩岸應以對話取代對抗，交流取代圍堵，交流要兼顧對等尊嚴。

他說，在台南市長任內因已故畫家陳澄波120歲冥誕美術展，到上海主持揭幕典禮，當時見了上海市長與市府層級的人，談民主、民進黨理念與城市交流，過程公開透明，而國民黨總統候選人韓國瑜的參訪行程是否公開、透明，無法與民進黨人士到中國參訪相提並論。請國民黨不要打泥巴仗，不要進行混淆視聽的說法和做法。（編輯：黃世雅）1081224