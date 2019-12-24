宋楚瑜籲總統阻止反滲透法 否則違反民主常規

親民黨總統候選人宋楚瑜（圖）24日接受媒體聯訪時，重申反滲透法是「暴衝」的法案，指總統蔡英文有絕對的責任，趕快阻止這件事情；若沒有懸崖勒馬，就是違反民主政治常規，「我們就用票讓他們下架」。中央社記者郭日曉攝 108年12月24日

（中央社記者郭建伸台北24日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天受訪重申反滲透法是「暴衝」的法案，指蔡總統有絕對的責任，趕快阻止這件事情；若沒有懸崖勒馬，就是違反民主政治常規，「我們就用票讓他們下架」。

宋楚瑜今天上午在全國競選總部與全國12大身障團體代表會談，並在會前與競總發言人于美人接受媒體訪問。

由於郭台銘昨天在媒體專訪時表示，後悔退出這次總統大選，媒體今詢問親民黨總統候選人宋楚瑜，親民黨下屆是否跟郭台銘合作？

宋楚瑜說，他謝謝郭台銘昨天對他的肯定並讚許他的施政及人格特質，但郭台銘也提到國民黨的現狀，「我不擔心國民黨的現狀，因為我早就看透了」。

宋楚瑜說，他很早就提醒國民黨的這些大咖，「想的是爭取買辦頭銜，是真的為台商嗎？還是為他們自己？」但他現在不是要批評任何政黨，而是自我期許。

他也說，若2020當選只做一任總統，沒有任何包袱，強調下一次誰都有機會，但要先讓老師傅打好基礎。

民進黨秘書長羅文嘉曾說，政黨票投小黨是浪費，媒體詢問宋楚瑜怎麼看？對此，宋楚瑜說，這樣的說法也許還是戒嚴時期氛圍，但現在已進入民主時代，小黨大黨都不重要，人民最重要，讓人民當家做主。

宋楚瑜坦言，過去曾為台灣民主打拚的政黨，會有這樣的言論，他們以前的前輩，可能都會站出來說，「不要只會政黨利益在那裡奮鬥，要為台灣人民主好好打拚。」

此外，談及民進黨打算力拚31日通過反滲透法，宋楚瑜除了重申這是「暴衝」的法案，表示印度、香港都因為有暴衝法案，人民走上街頭，「蔡總統有絕對的責任，趕快阻止這件事情。」

宋楚瑜說，如果民進黨跟蔡總統沒有趕快懸崖勒馬，暫停反滲透法，就是違反民主政治常規，「我們就用票讓他們下架」，並讓最新民意重新完整思考周延的國家安全法令。

于美人則補充，她昨天跟藝人吳宗憲討論此事，表示台灣很多藝人在大陸工作，但反滲透有兩個邏輯上的弔詭，一來台灣沒有任何人贊成被滲透，但若反對反滲透法，就會被民進黨扣上賣台、同意滲透的邏輯，恐形成羅織入罪。

于美人也指出，反滲透法目前完全沒有施行細則，恐影響200萬台商、陸配、旅遊業、宗教界，參加任何活動、吃個飯都有可能被扣上紅帽，「媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？是民進黨這樣認定的嗎？」

她強調，每個人愛台灣的心都是真的，「為什麼只有你才是真的？別人都是假的？」並說台商、全台旅行業、公廟、大陸籍新住民都要站出來，阻止這個法案。（編輯：張均懋）1081224

親民黨總統候選人宋楚瑜（右）24日上午在全國競選總部與全國12大身障團體代表會談，會前與競總發言人于美人（左）接受媒體訪問，回應反滲透法等相關議題。中央社記者郭日曉攝 108年12月24日