青壯派藍委拍形象影片 高喊青壯世代缺一不可

（中央社記者劉冠廷台北24日電）選戰進入倒數，李彥秀、柯志恩等國民黨青壯派立委今天公布一部形象影片，喊出「青壯世代，缺一不可」，並邀請到國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫到場加持，為選情加溫。

2020大選進入倒數，各立委選戰進入短兵相接的階段，李彥秀、柯志恩、江啟臣、蔣萬安、林為洲等國民黨青壯派立委，今天召開記者會，公布一同所拍攝的形象影片，片中5人各自展現一種自己熟悉的運動，像是柯志恩打網球、李彥秀打拳擊，展現高昂鬥志與決心。

李彥秀表示，這段期間，他在基層聽到最多的聲音，就是希望藍營能夠團結，而什麼是團結，就是「我們在一起」就是團結，也是拍這部影片的主軸，也要藉著機會告訴大家，青壯派的聲音，缺一不可。

柯志恩則說，基層希望國民黨能夠團結，同時也希望國民黨可以不一樣，因為國民黨乘載了許多人的期望，他們5人今天為什麼站了出來，就是知道社會希望國民黨扮演什麼樣的角色；她也強調，「只要我們在，我們都會團結再一起」。

江啟臣也表示，大家實際上對國民黨有很高的期待，尤其希望國民黨的青壯世代能夠挑起重擔、分擔責任、相互扶持，所以今天影片的主題，就是他們一起，就是團結、相互扶持，就是團結。

本次的記者會，也邀請到朱立倫到場，朱立倫表示，這5位立委過去4年在立法院的打拚，讓人可以驕傲地說，國民黨的青壯世代具有戰鬥力且專業、負責，他也很驕傲地說，4年前他提名了各位，讓他可以驕傲的說國民黨有最優秀的國會議員。

朱立倫說，今天的記者會一方面要展現國民黨的團結，另一方面也要告訴所有的朋友，國民黨的青壯世代、優秀的陣容，缺一不可；希望透過今天的影片，讓大家能夠更肯定國民黨這些青壯世代。（編輯：趙蔚蘭）1081224