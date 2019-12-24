韓郭王28日可望同框 韓陣營：歡迎夥伴回娘家

鴻海集團創辦人郭台銘（中）、前立法院長王金平（右）28日將共同為國民黨立委參選人黃韻涵造勢。針對國民黨總統候選人韓國瑜是否同框，競辦發言人24日表示，歡迎夥伴回娘家，大家一起努力打拚。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、劉冠廷台北24日電）鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平28日將共同為國民黨立委參選人黃韻涵造勢，國民黨總統候選人韓國瑜是否同框，競辦發言人鄭照新今天表示，歡迎夥伴回娘家，大家一起努力打拚。

郭台銘昨天接受電視專訪時表示，他已答應28日到高雄參加黃韻涵的造勢活動，當天王金平也會出席，至於是否會跟韓國瑜同框，由主辦單位安排。

韓國瑜當天是否會與郭王同框，鄭照新上午在國民黨中央黨部接受媒體詢問時表示，選戰接近白熱化的時刻，韓陣營歡迎過去的夥伴能夠回娘家，大家一起努力打拚。韓國瑜曾表示，立法院是執政的兩大翅膀之一，王金平輔選立委，也是讓未來國民黨有機會執政時能如虎添翼。

鄭照新指出，前新北市長朱立倫擔任競總主委後，加速全國輔選腳步，快速整合國民黨立委參選人及各地議員，成立堅強的競選戰隊，整個國民黨的民代系統都動起來。

對於郭台銘表示後悔退出總統大選，鄭照新說，尊重郭台銘的發言。

朱立倫上午出席國民黨青壯世代立委參選人競選形象影片發布記者會後也說，王金平是黨內前輩，在各地幫國民黨立委參選人輔選，就是幫國民黨；郭台銘也有在部分地區幫國民黨立委參選人站台，他表示感謝。

對於韓國瑜抱女嬰引發議論，朱立倫今天先透過臉書表示，抱小孩怎麼了嗎，民進黨政治操作不要太誇張，政治多一點人性，少一點仇恨，台灣會更平安。

他受訪時再度表示，他常抱小孩，參加活動時，很多父母都會希望他們抱抱小孩，這都是很開心的事。

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