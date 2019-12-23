退出2020總統大選 郭台銘：我是真有後悔[影]

（中央社記者范正祥、顧荃台北23日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天接受電視專訪，面對詢問當初退出總統大選有沒有後悔，郭台銘坦言，「我是真有後悔」。他說，最近在後悔當初沒有堅持下去。

年代新聞台「新聞面對面」節目晚間播出專訪郭台銘。

談及2020總統大選，主持人謝震武詢問郭台銘，當初的退，今天有沒有一點後悔，當初不退一路打到現在，局面不見得會這樣，是否有後悔。對此，郭台銘說，「我是真有後悔」。郭台銘表示，他最近在後悔當初沒有堅持下去。

如何應對2020總統和立委選舉，郭台銘說，這次選舉他的策略是「袖手不旁觀」。郭台銘詮釋，「袖手」意思在總統大選方面，他已經在9月15日宣布退出了，所以他是袖手。

郭台銘表示，但是國會這一塊，他「不旁觀」。他認為，國會的力量其實可以制衡一黨獨大或是制衡整個總統的專權。

不過，受訪過程中，郭台銘提到，希望能在各方面支持親民黨總統候選人宋楚瑜。

郭台銘認為，當初高雄市長韓國瑜要是讓他代表國民黨參選，便可創造「三贏」的局面，不會演變成現在的情況。

影片來源：新聞面對面YouTube頻道

被問到國民黨目前在總統大選落後，認為誰要負起責任，郭台銘回應，曾有人問他明年大選後要不要選國民黨主席，馬上有人說他要恢復黨籍兩年以上才能選，「我覺得他們在防禦」。

談到台北市長柯文哲，郭台銘說，他認識柯文哲，是因為柯上任後說他的三創案是「五大弊案」，他登報要柯在48小時內說明。他表示，當初這個標案是他自己上陣寫所有的計畫書，有人叫他打個電話給時任台北市長郝龍斌，他說：「我打就錯了，我有能力就標到，沒有能力就標不到」。柯上任後打成弊案，證明柯是「快人快語」。

郭台銘表示，他跟柯是從這件事認識，但他不會記仇，這次選舉他覺得對不起柯文哲跟柯媽媽，因為他沒有事先告訴柯他不選，因此對柯文哲心懷歉意；後來發生柯媽媽等人在截止登記前到中選會的事情，「這些都是我造成的」。

談到2024，郭台銘說，他認為2024柯文哲出來選的機率很高；至於他自己要不要選2024，郭台銘重申，他是中華民國派，如果台灣人民需要他，他永遠都在，至於用什麼方式去選，他自己都沒有想法。現在他正在籌備政經學校，預計明年1、2月開始，要為台灣培養懂經濟跟政治的人才。

另外，郭台銘也透露，他退出總統選舉的關鍵因素是因為母親的健康，6月中旬初選最激烈的時候，高齡94歲的母親受到感染，7月初急救，住院2個多月，他最近花很多時間陪伴母親。考慮是否退出大選時，母親的健康是他最大的顧慮，他必須要在母親最困難的時候陪在身邊。（編輯：林興盟）1081223