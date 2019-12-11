柯文哲：沒意外的話會角逐2024總統[影]

台北市長柯文哲在11日播出的「新聞噹噹噹」節目中表示，若身體夠好、沒意外的話，會角逐2024總統。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲在今天播出的「新聞噹噹噹」節目中表示，若身體夠好、沒意外的話，會角逐2024總統，並指台北市長卸任後才能專心選，會朝準備方向前進，其他交給天決定。

由於柯文哲多次稱讚新北市長侯友宜，被問及2024總統選舉，侯友宜可能代表國民黨參選時，柯文哲說，「有可能」，指國民黨這次全滅，最強的諸侯就是侯友宜，但不用想太多，「如果他幹得比我們好，給他幹也不是什麼壞事」。

柯文哲接受「台灣藝術台」節目「新聞噹噹噹」節目主持人張啟楷專訪，暢談選舉相關議題，內容於中午播出。

影片來源：新聞噹噹噹 YouTube頻道（柯文哲談2024約從6分48秒處開始）

被問及為何不參選2020總統的原因，柯文哲坦言，若選上還是有問題，「立法院0席，你怎麼運作？」表示擔任台北市長仍有很多任務在身，指國民黨總統參選人韓國瑜請假角逐總統，高雄市政一定停擺。

面對張啟楷詢問是否參選2024總統時，柯文哲一開始仍語帶保留，表示「下一次如果沒有意外的話」，直到主持人追問「卸任之後可以選」時，柯文哲才說，「卸任反而才能專心去選，現在選就是兩頭空。」

他說，「沒有意外的話會選」，至於什麼是意外，他說，身體狀況要夠好，畢竟自己當過台大醫院外科加護病房主任17年，「謀事在人，成事在天，我是很有sense的人，乖乖準備，剩下交給天決定」。

也是台灣民眾黨主席的柯文哲說，會朝要參選的方向進行慢慢準備，不過，他也坦言，若民眾黨明年在立法院只有2席立委，他2022年卸任後，到2024年投票時有13個月，「要怎麼撐過去？」指2席很拚，若民眾黨能有8席，機會也比較高。

若親民黨、民眾黨的政黨票都過5%，鴻海創辦人郭台銘若拿親民黨門票參選2024總統，恐成勁敵，對此，柯文哲表示，「兄弟登山，各自努力。」（編輯：李錫璋）1081211