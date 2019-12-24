韓國瑜就職週年 藍綠混跑推騙茫等字互批

高雄市議會民進黨團24日上午舉行記者會，陳致中（左3）、林智鴻（右3）等6名市議員，彙整高雄市長韓國瑜就職週年的6大關建字是「混、跑、推、騙、茫、罷」。中央社記者王淑芬攝 108年12月24日

（中央社記者王淑芬高雄24日電）民進黨高雄市議員陳致中等人彙整「混跑推騙茫罷」6關鍵字形容市長韓國瑜就職週年施政；韓辦回應改「罷」為「霸」，盼民進黨以此6字自省，不是靠謾罵搏版面、炒民調。

包括陳致中、林智鴻、李喬如、李雅慧、黃文益、郭建盟今天在議會民進黨團召開記者會，對韓國瑜就職一年施政公布6大關鍵字，分別是「混、跑、推、騙、茫、罷」，批評韓國瑜背棄市民「呷碗內、看碗外」。

林智鴻指韓國瑜對外說當選市長後沒打過麻將，卻遭網友踢爆在峇里島打麻將、太平島挖石油卻又事後否認，出訪簽訂近新台幣93億元的農漁業MOU合作備忘錄，但實際執行率只有6%。批評韓國瑜都在「騙」。

陳致中指韓國瑜「混」，統計平均每天只有0.84個市政行程，市府卻硬拗在跑不公開行程，反而要用疊公文高度來秀自己多忙於看公文。面對登革熱疫情爆也推給中央「卡韓」。

黃文益批評韓國瑜「茫」，當了市長還一臉茫然，無知愚昧。李雅慧用「罷」形容韓國瑜，不敢面對50萬罷韓民意，竟用「民主遮羞布」反撲，簡直「裝睡叫不醒」。郭建盟批評韓國瑜背棄市民的承諾，呼籲選民睜亮眼，總統要選對人。

對於民進黨6字批評，韓國瑜競選辦公室透過群組回應，民進黨執政3年半來，肥貓處處生，沒有專業也能「混」到官位；一旦出事就「跑」；有事「推」前朝；政績只能用「騙」的；讓台灣百姓選出「茫」當關鍵字；更動用國家資源養網軍搞「霸」凌。

韓辦盼民進黨以這6個字自省，呼籲選舉應該拿出政見政績，不是一天到晚靠謾罵搏版面炒民調。至於韓國瑜今天未出席市長就職週年，韓辦公布資料也顯示韓國瑜今天沒有行程，幕僚透露，推測韓國瑜應該是在準備政見會。（編輯：孫承武）1081224