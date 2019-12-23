朱立倫：王金平一直在 輔選立委就是幫國民黨

國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（左）23日南下高雄，為黨籍立委參選人陳美雅（右）助選，兩人並開直播和支持者互動。中央社記者王淑芬攝 108年12月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主任委員朱立倫今天表示，前立法院長王金平一直在國民黨，並在各地幫忙立法委員選舉，這就是在幫國民黨、總統選舉。

王金平近日展開輔選國民黨立委參選人行程，朱立倫下午在高雄市接受媒體聯訪表示，王金平是黨前輩、重要成員，在各地幫忙輔選立委，這就是在幫國民黨與韓國瑜，也在幫國民黨不分區立委選情，國民黨就是要團結繼續努力。

朱立倫高雄行程滿檔，下午到大樹區為國民黨立委參選人王齡嬌加油打氣，還陪國民黨立委參選人徐慶煌參訪養護中心，隨即轉進市中心，與國民黨立委參選人陳美雅開直播和支持者互動，不時有人要求合照。

至於韓國瑜陣營稱21日挺韓遊行有35萬人參加，媒體詢問是否激勵選情；朱立倫表示，很多人參加遊行且活動平和落幕，接下來還有多場大型造勢，希望每場都成功。（編輯：李明宗）1081223