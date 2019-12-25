反滲透法爭議 蔡壁如不反對有益於國家主權法案

台灣民眾黨發起人蔡壁如（右2）帶領民眾黨不分區立委提名人展開「全台大眾走」行動，25日上午抵達台南市安南區果菜市場，向民眾及攤商拜票，請託支持。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）鴻海集團前董事長郭台銘揚言民進黨若執意通過反滲透法，他將睡在立法院；台灣民眾黨發起人蔡壁如今天在台南表示，如果法案對國家主權有幫助，台灣民眾黨不會反對。

蔡壁如今天在台南市安南區的果菜市場接受媒體訪問時指出，民進黨說要在12月31日通過反滲透法，她認為法案制定需要民意、專業及討論，對國家主權什麼是對的，什麼是好的，可以一起討論。

蔡壁如表示，選舉語言就是各講各的立場，她是第一次聽說郭台銘因反滲透法要睡立法院的事，但民主社會就是每個人都可以表達想法和意志，如果法案對國家主權有幫助，台灣民眾黨不會反對。

蔡壁如帶領台灣民眾黨不分區立委提名人展開全台大縱走，今天上午抵達台南市安南區果菜市場；蔡壁如說，全台大縱走從花東開始，已進入第7天，他們昨天就到台南，今天行程是從果菜市場到鹿耳門及安平，多在台南古城較熱鬧的城中區，以感受古城傳統文化，也看看民生及社區問題。（編輯：黃世雅）1081225