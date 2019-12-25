未參加罷韓遊行傳卡邁 陳其邁：惡質選舉操作

（中央社記者陳朝福高雄25日電）行政院副院長陳其邁未參加罷韓遊行，有媒體報導是「菊系卡邁」。陳其邁今天說，遊行當天原本就有其他行程，這是搬弄是非、無中生有說法及惡質選舉操作。

陳其邁出席高雄展覽館舉行的南科橋頭園區招商說明會及產學合作成果發表會前，接受媒體提問有關21日未參加「1221Wecare台灣大遊行」原因及對傳出的「菊系卡邁」看法，作了以上表示。

陳其邁說，遊行那天本來就有其他的行程，他的行程都很透明，大家都知道他的行程在哪裡，都是很早就做決定了，那天本來就沒有要去。

陳其邁表示，所以在講什麼「卡邁」，這是搬弄是非、無中生有的說法，都是惡質的選舉操作。

至於發起罷免高雄市長韓國瑜的團體明天提出罷免案一事，陳其邁說，人民依憲法有選舉罷免的權利，對於政治人物可以給予權力或是收回，這都是民主政治的表現；若是民意的表現都充分尊重，也是受憲法所保障的人民基本權利。

媒體提問韓國瑜上網路節目「博恩夜夜秀」時對高雄市民道歉，而台灣基進要求韓直接辭職等問題，陳其邁認為，韓國瑜在罷韓遊行之後，還謔稱、戲稱這是遮羞布，對民意的態度也不誠懇、誠實的面對，甚至認為這不是這麼的重要。

陳其邁表示，主持人博恩問韓國瑜要道歉，韓先扯年少輕狂，扯到最後博恩提醒，韓國瑜才向市民道歉，理由又是說沒有時間陪大家，「根本牛頭不對馬嘴」。假如能夠專心市政，兌現競選承諾，市民就會支持，也不會有這麼多人走上街頭。

媒體再提問是否會建議韓國瑜請辭，陳其邁說，會建議應該要專心市政，但韓國瑜現在忙著選總統，「整個腦筋都一直想要征服宇宙，講什麼沒有用，沒有什麼話要對他講的」。

陳其邁在南科橋頭園區招商說明會及產學合作成果發表會致詞時說，如何協助南部的相關產業能夠順利往前走，並在整個國際競爭繼續保持領先優勢，這是行政院本來就應該要做的事。（編輯：謝雅竹）1081225