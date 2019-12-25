藍爆中資滲透國發基金 批綠反滲透打臉自己

（中央社記者郭建伸台北25日電）國民黨立委許毓仁上午舉行記者會，質疑國發基金出資4成的台杉生技，竟投資1.6億元到具有中資色彩的昌郁生技，直言國發基金已被紅色資本滲透，民進黨推反滲透法無疑是最大諷刺。

許毓仁今天上午偕台北市議員張斯綱、李明賢舉行「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會，痛批民進黨喊著反滲透，但打臉自己；蔡政府的國發基金竟投資含有中資的生技公司，直言政府想從生技業賺錢想瘋了，國安危機更是說一套做一套。

張斯綱指出，國發基金對台杉投資管理顧問股份有限公司出資4成，台杉也是政府級投顧公司，昌郁生技資本額僅有新台幣10萬元，但2019年獲得台杉生技投資1.6億元。

張斯綱說，昌郁生技負責人徐景宏在中國大陸設有「昌郁醫藥」，註冊額是人民幣200萬元，其中有4家公司資本，分別有晨興資本、平安創投、泰福資本及中太投資。

張斯綱指出，除了中太投資，其餘都是所謂的中資，平安創投負責人馬明哲更是中國前總理溫家寶的好友；蔡政府一直痛打中資，認為中資要滲透統戰，但從投資狀況可看到，兩岸資金卻在生技業發大財。

李明賢批評，大陸將徐景宏列為第5批「千人計畫」項目中，連美方都將千人計畫視為間諜計畫，難道政府不用查嗎？

李明賢直言，如果用民進黨自己的標準，昌郁生技這案子就是標準的賣台，並要求蔡英文總統表態是否認識徐景宏。

許毓仁說，蔡政府舉著反滲透大旗，要對抗中共，但之前爆出間諜王立強案，檢調搜索向心夫婦等，現在又爆出昌郁生技一案，直言這是一場荒謬鬧劇。

許毓仁也預告，他們已經掌握昌郁生技與蔡英文的關係，明天將再公布。（編輯：紀淑芳）1081225