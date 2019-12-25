韓國瑜架空說 陳菊：沒證據指責不會顯得高尚

總統府秘書長陳菊（前中）25日下午陪同尋求連任的民進黨基隆市立委參選人蔡適應（前左2）前往基隆市安和福德宮參拜，並到附近掃街拜票。中央社記者王朝鈺攝 108年12月25日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在政見發表會批總統蔡英文無能，被總統府秘書長陳菊架空，還被貪官污吏與派系包圍。陳菊對此表示，在沒有證據下一直指責別人，不會顯得高貴。

韓國瑜指出，蔡總統被陳菊與行政院長蘇貞昌架空，國家危機在於總統被架空且無能，蔡總統被貪官污吏與派系包圍，民主進步黨派系幫蔡總統選總統，是因為在蔡總統領導下可以吃香喝辣、大貪特貪，這是真正的危機。

陳菊下午4時許陪同尋求連任的民進黨基隆市選區立委參選人蔡適應前往基隆市安和福德宮參拜後接受媒體聯訪表示，清廉是應該的不需要誇讚，韓國瑜如果要指責別人貪污要有具體證據，在沒有證據下一直指責別人，不會顯得高貴。

她指出，整個政府機關包括檢調、主計單位等都非常嚴格，不知道韓國瑜說的是什麼意思，可見韓國瑜對總統職務及總統府秘書長責任完全不清楚，所以「謝謝他，我沒有意見，我沒有評論」。

陳菊也不忘稱讚蔡適應有非常強的論述能力，她說，蔡適應曾擔任軍官，對國防、外交非常熟悉，在武器、國家安全等各方面都有能力替民進黨論述。

陳菊表示，基隆市在林右昌當市長後有很大改變，大家都覺得耳目一新，蔡適應稱職在立法院配合林右昌施政爭取預算，讓基隆有很大進步，呼籲支持者票投1號蔡適應、3號蔡英文及14號民進黨，「1314」一生一世守護基隆。（編輯：戴光育）1081225