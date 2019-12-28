花蓮前議員挺黃啟嘉遭爆密會陳菊 藍綠陣營駁斥

（中央社記者張祈、侯姿瑩花蓮縣28日電）網路媒體「上報」昨天報導，力挺國民黨立委參選人黃啟嘉的前議員邱永双，上月與總統府秘書長陳菊密會，控綠營操作「反棄保」助黃堵傅。藍綠立委參選人今天出面駁斥。

對於遭網路媒體指是操作反棄保，陳菊今天下午在新北市板橋區為黨籍立委參選人張宏陸站台前受訪，她反問媒體，「邱永双是誰？黃啟嘉是誰？」她表示，她到哪裡都有很多人要一起合照，不能拒絕。

陳菊也說，她沒有那麼了不起可以操作藍營，「你們太高估我了」。

國民黨籍前花蓮縣議員邱永双26日才與黃啟嘉召開記者會，主打「勇敢拒絕花蓮王」，上報27日晚間10時許就發布「操盤蕭美琴，陳菊密會藍營樁腳，撐住黃啟嘉圍剿傅崐萁」新聞，貼出邱永双等人，與陳菊、行政院東部辦公室執行長許傳盛、民進黨縣議員莊枝財合影。

文中指出「地方知情人士更透露，日前陳菊到花蓮輔選蕭美琴時，曾邀集綠營地方輔選幹部聚會，而當天邱永双人也在場。陳菊與邱永双『密會』過程及內容雖不得而知，但陳菊此舉，似有頗有藉此整合藍營、力抗及防堵傅崐萁的政治意味」。

花蓮藍綠陣營今天先後出面澄清。黃啟嘉競選辦公室發布邱永双聲明指出，媒體刊登照片是陳菊到花蓮為「幸福台9線專案」聽取意見，自己是客家籍，關注客家文化傳承，認為媒體不經查證，捕風捉影妄自解讀。

蕭美琴今天接受媒體聯訪表示，民進黨在花蓮只支持蕭美琴，不可能暗助別人，自己過去在花蓮服務、交朋友都是不分黨派，幸福台9線是重要客家區域政策，在花蓮成立專案辦公室，邀請長期關注、推動地方文化的客界人士參與，陳菊也有來關心。

對於網路媒體刊登花蓮選情內容，傅崐萁今天沒有公開行程，中央社記者致電給無黨籍傅崐萁陣營，傅崐萁陣營並未正面回應，只表示29日將召開記者會說明。（編輯：卞金峰）1081228