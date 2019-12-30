國民黨花縣黨部：傅崐萁有案在身 投他形同廢票

國民黨花蓮縣黨部30日表示，無黨籍立委參選人傅崐萁目前仍有案在身，且已上訴到最高法院，只要一駁回就必須入監執行，國民黨豈會提名一個隨時可能入監的參選人，這次選舉若投給他，形同投下廢票。圖為108年1月間的國民黨花蓮縣黨部外觀。中央社記者李先鳳攝 108年12月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮立委選舉激烈，國民黨花蓮縣黨部今天指出，無黨籍立委參選人傅崐萁炒股案已到最高法院，只要駁回恐須入監，票若投給他形同廢票。對此，至記者截稿前，傅崐萁未作回應。

中國國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏以國民黨總統候選人韓國瑜花蓮競總後援會總會長身分，今天在地方報刊登廣告，影射國民黨花蓮縣選區立委參選人黃啟嘉輔選幹部與綠營密會，企圖抹綠黃啟嘉、訴求棄保，集中選票全力支持傅崐萁。

國民黨花蓮縣黨部今天發布新聞稿指出，黃啟嘉沒有任何的負面可受批評及攻擊，可見無黨籍的對手已自曝慌亂、恐懼的心理障礙。國民黨前副秘書長鄭麗文在黨慶活動中指「國民黨要改革，絕不會提名一位有官司在身的候選人代表國民黨參選」，這句話就足已說明一切。

國民黨花蓮縣黨部表示，傅崐萁目前仍有案在身，且已經上訴到最高法院，只要一駁回恐須入監執行，國民黨豈會提名一個隨時會入監的候選人，因此，如果投給傅崐萁形同投了一張廢票。

新聞稿指出，「國民黨全力支持黃啟嘉，更沒有所謂的棄保效應。傅陣營20年來慣用的選舉花招，一而再、再而三的重演，這次選舉更是變本加厲，花蓮人已經徹底覺醒，新花蓮即將崛起，讓我們勇敢的拒絕一次花蓮王」。

國民黨花蓮縣黨部表示，此次總統與立委大選期間，對於立場不堅定的黨員同志，將委請各鄉鎮市黨部提供及證明黨員違紀的事實，將以黨紀從嚴處分，也會做為未來本黨提名作業提報中央審查的參考依據。

傅崐萁被控炒股案，其中炒作合機股票遭判刑8月定讞，今年4月18日刑滿出獄；另炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司股票，纏訟超過20年，今年2月台灣高等法院更三審依證券交易法判2年10月徒刑，傅崐萁不服判決繼續上訴，全案由最高法院審理中。（編輯：戴光育）1081230