郭台銘：將請律師團義務協助反滲透法受調查民眾

（中央社記者王承中台北31日電）立法院今天三讀通過反滲透法，鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，未來若有非政黨政治或黨務人士，因反滲透法受到調查，他義務提供律師團隊協助處理。

立法院會今天經過近5小時的表決，三讀通過反滲透法，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。

郭台銘下午在臉書粉絲專頁上發文指出，2020他的新年願望就是台灣未來不會有任何一人無辜被檢舉，沒有任何一家公司會捲入滲透疑雲而倒閉，沒有任何一個學生、一個老師、一個信徒會被人利用而遭人誣陷。

郭台銘表示，大家要了解受到調查是必須自證自身清白，而非檢查官會還公道，認定的標準不在人民，未來若有任何學生、老師、一般人士、小藝人、小老闆等非政黨政治或黨務人士因反滲透法受到調查，他義務提供律師團隊協助處理。

郭台銘指出，聽聞總統蔡英文的回應是「執法機關會嚴謹執法」，但現今的台灣社會媒體，網路傳播可殺人於無形，他想提醒蔡總統，願中華民國所有檢察官及司法檢調人員認知只要動用此法，無需司法結果，就足以毀人一生。

郭台銘表示，綠色勢力政黨把芒果乾（亡國感）賣到缺貨，民進黨擔心態度不夠強硬，會被更激進的小黨瓜分選票，國民黨擔心抵抗被扣紅帽，又擔心放棄抵抗會被說無能，但若不是國民黨總統候選人配合特定媒體受到紅色滲透的高度質疑，就不會在此時連抵抗民進黨的「鴨霸」都顯得蒼白無力。

郭台銘指出，2019年就在「反滲透法」的這場大型政治戲碼中結束，因為擴張的權利交付在司法手上，有人開心國家要安全，也有人擔心言論消失，受到迫害。

郭台銘表示，很多人告訴他，既然不選舉，就無需對此表態，只是讓人有機會抹紅，也有人說這是民進黨的選舉手段，警告他不要中計，但他想社會大眾會有明辨是非的能力，他不把任何一黨在這件事上當成敵人，國家是大家共同守護的，但每一個老百姓不分黨派也是大家要共同愛護的。（編輯：林淑媛）1081231