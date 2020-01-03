各黨悼黑鷹競選活動停 柯文哲：執政黨行政優勢

（中央社記者陳怡璇台北3日電）UH-60M黑鷹直升機昨天失事造成8死5傷，各政黨立即暫停競選活動。台灣民眾黨主席柯文哲表示這是典型行政優勢，「因為既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止」。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天視察成功中繼市場工地及成功市場臨時攤棚，接受媒體聯訪時被問及由於黑鷹失事、各黨都暫停競選活動相關問題時，柯文哲說「這是典型的行政優勢，因為既然中央政府先說要停止，我們當然是也跟著停止」。

柯文哲說，一次損失這麼多國軍將領，一定是要表達哀悼，調查結果沒有出來之前不用多講、靜觀其變。

媒體追問行政優勢是否指執政黨，柯文哲說：「執政黨本來就有行政優勢，你要停多久或要幹什麼，還是可以控制新聞的發布，這沒辦法」。

媒體再問，柯文哲也可利用市長身分、出席市政活動而曝光，這是否也可稱為是他的行政優勢，柯文哲回「對啊」，並表示市政工作每天在做。

柯文哲原訂今天有輔選行程，被問及是否會改為市政行程，柯文哲表示，首長也沒有所謂的上班時間，「反正我們其實工作都一大堆，堆在那裡，一樣一樣有時間就做調整」。（編輯：方沛清）1090103