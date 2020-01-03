承諾搶救大潭藻礁 環團籲票投5小黨立委候選人

搶救大潭藻礁行動聯盟3日公布，時代力量、宗教聯盟、台灣團結聯盟、台灣基進、一邊一國5黨立委候選人已全數承諾選後要求中央代行啟動大潭藻礁自然地景審議，籲選民優先投給他們。中央社記者楊淑閔攝 109年1月3日

（中央社記者楊淑閔台北3日電）搶救大潭藻礁行動聯盟今天公布，時代力量、宗教聯盟、台聯、基進、一邊一國5個小黨立委候選人已全數承諾選後要求中央代行啟動大潭藻礁自然地景審議，籲選民優先投給他們。

聯盟今天召開「搶救大潭藻礁承諾書簽署結果公布」記者會，會中肯定時代力量、宗教聯盟、台灣團結聯盟、台灣基進、一邊一國5個小黨的所有不分區立委候選人，與勞動黨1名不分區立委候選人均已簽署承諾書，承諾選後會要求中央應該立即代行啟動「大潭藻礁自然地景審議」。

聯盟進一步表示，執政的民進黨立委以及國民黨、民眾黨、親民黨、新黨等可獲得補助款的大黨不分區立委候選人簽署人數掛零，全數沒簽署承諾書。至於向來關注環保議題的綠黨沒有簽署，聯盟也質疑綠黨對於環境議題的堅持已有所瑕疵。

區域立委部分，聯盟也針對大潭藻礁開發案所在地選區，列出各政黨桃園市立委候選人名單，包含國民黨3名、國政聯盟2名、勞動黨1名、台灣維新黨1名，以及時代力量1名。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，呼籲選民優先投給簽署保育大潭藻礁的立委候選人。

環境法律人協會理事長張譽尹、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、搶救大潭藻礁行動聯盟義務律師陳憲政更呼籲選民將政黨、總統及立委選票進行分裂投票。

張譽尹指出，希望透過分裂投票，讓台灣的政治不要被綠色媒體操弄的亡國感給綁架，有更多獨立、自由、思考，以及發聲與協調機會。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫強調，農委會林務局2018年早已有豐富科學資料確認，大潭藻礁的生物多樣性與生態是目前桃園27公里藻礁狀況最好的一段，2019年3月也獲藍色任務國際海洋保育組織認定為東亞第一個「希望熱點」，相關科學資料也陸續在國際學術期刊發表。

陳昭倫表示，無奈這一切都抵不過「政治意志」決策，就看執政者有沒有心留下這一塊台灣海洋生態最重要，且可向全球展示的驕傲瑰寶。

潘忠政強調，中油第三天然氣接收站開發將破壞300公頃藻礁，但是去年全台供電備轉容量率在6%到10%，並不缺電，呼籲全民投給支持保育大潭藻礁的政黨、立委候選人，以搶救藻礁。（編輯：洪學廣）1090103