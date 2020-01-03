醫療小組共照黑鷹傷者 曹進平可望最快出院

（中央社記者陳偉婷台北3日電）三軍總醫院院長蔡建松今天表示，黑鷹直升機失事的5名傷者狀況持續穩定，中將曹進平可望最快出院。院方組成醫療小組，每週開2次共照會議討論照護、出院等相關議題。

一架黑鷹直升機2日上午失事，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷，送往三總治療。

獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社記者陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室次長曹進平中將。

蔡建松上午受訪時對外表示，5名傷者身體狀況明顯進步，其中黃佑民、陳映竹住加護病房，但都意識清楚、堅定，非常穩定。

蔡建松傍晚受訪時再度表示，5名傷者的傷勢有輕有重，但嚴重者的傷勢與其他重大傷害相比，「也不那麼嚴重」，算好照顧，加上傷者年紀不大，又是軍人，個性、意志剛強，比較好照顧。

5名傷者的狀況都比2日晚間送醫時明顯進步，蔡建松也吐露部分傷者心情，認為僥倖逃過此重大劫難，又沒有受到肢體的重傷導致傷殘，有「劫後餘生」之感。

蔡建松表示，曹進平的傷勢最為輕，應該會比較快出院，但出院時間需要尊重主治醫師判斷。現在三總為此事組成醫療小組，一週開2次共照會議討論病情，傷者出院也不是由單一主治醫師決定。（編輯：葉俐緯）1090103