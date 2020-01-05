選前之夜 藍綠總統候選人高雄尬場互別苗頭

（中央社記者王淑芬高雄5日電）選前黃金週，各政黨及候選人衝刺選情，國民黨總統候選人韓國瑜10日的選前之夜選在高雄夢時代廣場，民進黨總統候選人蔡英文在鳳山競總重劃空地造勢，兩陣營尬場，聲勢是觀察重點。

韓國瑜的競選總部設在高雄市，選前之夜「千軍萬馬高雄見」在高雄市夢時代廣場前的台糖高雄物流園區空地，同時商借中華五路及時代大道。韓辦預估會有30萬人參加造勢活動。

民進黨「英德配」初步定調高雄選前之夜是「蔡英文 賴清德光復高雄之夜」選在蔡總統高雄競選總部重劃區空地造勢，寬闊的腹地能容納很多人。

蔡總統連任高雄競選總部主任委員管碧玲告訴中央社記者，蔡總統當天晚上會先出席高雄選前之夜造勢，再趕回台北參加凱達格蘭大道造勢活動，南北連線拉抬，衝刺選情；估計高雄造勢活動會有20萬人參加。

管碧玲強調組織性動員會減半，因為有很多民眾自發性參加造勢活動，競總已借用周邊場地，讓人潮溢出到周邊。管碧玲指出強調「拒絕謠言、防守民主」是衝刺選情的主軸，呼籲支持者出來投票，衝高得票就能勝選；高雄立委八仙過海、總統勝選、國會立委過半。

媒體報導受到「新莊王小姐」事件的影響，韓國瑜與太太李佳芬近來沒有同台合體造勢，外界關注兩人情感是否受影響，也關切選前之夜是否合體造勢。韓辦指出，9日凱道韓國瑜、李佳芬有可能同台；至於很有人氣的韓國瑜女兒韓冰則可能現身高雄選前之夜。（編輯：陳俊碩）1090105