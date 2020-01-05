柯指中部空污要用科學解決 中市府：有相關研究

（中央社記者蘇木春、張雄風台中5日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，中部空污問題要用科學說明解決；台中市環保局表示，歷年都有相關研究。環保署表示，秉持多管齊下的方式處理。

台北市長、台灣民眾黨主席柯柯文哲今天上午到台中為立委候選人助選，接受媒體聯訪時表示，要解決台灣中部的空污問題，第一步要做的，政府要能夠用科學的方法，去說明空污的組成到底是什麼，空污真的是因為台中火力發電廠嗎？真的是六輕嗎？這要用科學的數據去回答。

台中市環保局副局長陳宏益表示，台中市政府歷年都有做相關研究，PM2.5是一個小顆粒，那它負載的主要是幾種成分，在台中市的研究結果，有將近二至三成是屬於硫氧化物的結合物，另外有兩成就是有機碳，這些都是跟燃煤電廠，或是含高硫成分的工業用油、輪船用油等燃料有直接相關。

陳宏益說，台中市是很明確針對科學研究，才去做管制方法與措施，前市長林佳龍制定生煤自治條例，現任市長盧秀燕就是落實執行，兩任市長都很清楚，就是減煤。

行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，台灣空氣污染的來源，本土污染來源約佔2/3，而本土污染中，固定源約佔27.5%，移動源27.5%，其餘為逸散源。

蔡孟裕指出，環保署所提出的空氣污染防制方案就是秉持多管齊下防制原則，羅列26項防制措施，從國公營大污染源減量，鍋爐標準加嚴，船舶使用低硫油，老舊柴油車汰舊減排，營建工程防制優化方案及餐飲業油煙管理等等；空污的改善需多層面進行，不偏重單一污染源，未來也會繼續這樣的改善主軸，持續進行。（編輯：李亨山）1090105