陳副總統悼念黃聖航 家屬盼骨灰陪侍總長沈一鳴

副總統陳建仁（左2）5日前往苗栗縣悼念在黑鷹直升機失事中罹難的參謀少校黃聖航，並向家屬慰問致意，家屬表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，希望死後骨灰可以同樣陪侍總長沈一鳴。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月5日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）副總統陳建仁今天前往苗栗縣悼念在黑鷹直升機失事中罹難的參謀少校黃聖航，家屬表示，黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，希望死後骨灰可以同樣陪侍總長沈一鳴。

陳建仁下午安排行程前往苗栗縣後龍鎮，為民進黨籍立法委員候選人羅貴星加油打氣，中途特別提前至頭份市黃聖航家中拈香悼念並慰問家屬，他向家屬表達對黑鷹直升機失事意外感到十分遺憾，強調「我們的國軍都很棒」，安慰黃聖航母親節哀順變。

苗栗縣議員徐功凡代表家屬向副總統致謝並指出，意外發生當天陪同家屬北上，在總統蔡英文慰問家屬時，當面提出黃聖航母親要求盡快把聖航帶回家，蔡總統隨即指示國防部全力協助，漏夜順利將聖航遺體帶回家，完成母親心願，「特別感謝總統的協助」。

徐功凡表示，透過失事現場照片，看到擔任侍從官的黃聖航被擠壓在扭曲變形機體內，雙手環抱著參謀總長沈一鳴，可見即使在最後一刻，黃聖航仍盡忠職守。

徐功凡指出，14日將陪同家屬北上，共同參加由國防部為8名殉職軍士官舉辦的聯合公祭儀式；至於未來骨灰安置地點，家屬考量黃聖航生前擔任參謀總長侍從官，黑鷹直升機失事當天「一起到任、一起離開，最後一刻也堅持守護總長」，因此，家屬希望「總長安置在哪裡，聖航就追隨陪伴著」。（編輯：方沛清）1090105