賴清德萬里出發車隊掃街 承諾當選全力輔佐總統

（中央社記者王鴻國新北6日電）民主進步黨副總統候選人賴清德今天上午從故鄉新北市萬里區出發，展開車隊大掃街。他承諾如果當選，一定全力輔佐總統蔡英文，受訪時稱外界指將取代蔡總統說法是「胡說八道」。

蔡總統、副總統陳建仁、賴清德和民進黨主席卓榮泰同步啟動全國車隊掃街拜票，4人兵分4路，以最直接方式與民眾面對面接觸。

賴清德在出發前先到萬里信仰中心昭靈宮參香祈福表示，最後5天全台車隊大遊行，就是希望到各城市接觸到每個人，得到最大支持，預定10日回到台北市凱達格蘭大道大會師。

他向在場鄉親保證，如果當選，一定全力輔佐蔡總統推動國政，讓台灣在國際占有一席之地，不會成為國際孤兒，也會捍衛台灣主權、維護民主及重視人權，讓大家安居樂業。

此外，媒體報導，中國國民黨台南市黨部主任委員謝龍介表示，選後蔡總統恐怕會被獨派逼退位，讓賴清德繼位。

「胡說八道」，賴清德接受媒體聯訪時表示，謝龍介常有驚人之語，不用相信、不必當真，國家有體制，絕不可能發生這種事。

至於國民黨總統候選人韓國瑜稱黑鷹直升機失事是「國運不昌隆」，賴清德說，事故是國家不幸，不應政治操作，否則會遭唾棄；應懷悲憫心，不應藉此獲取政治利益或詛咒國家，「這個不好，有失總統候選人的身分」，如果韓國瑜認知錯誤就應道歉。（編輯：李明宗）1090106