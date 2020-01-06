催票有一套 萌翻貓狗叫奴才回家投票[影]

（中央社記者楊淑閔台北6日電）2020年總統、副總統及第10屆立委選舉11日投票，臉書社群昨天出現貓星人、名柴犬Nana合拍的「回家投票不是口號」短片很吸睛、分享已各數萬次，吸引寵物世代關注。

眼看2020大選在即，臉書上擁有11萬個追蹤者的「拉姆有幾噗」社群，昨天近午推出一支「回家投票不是口號～」短片，呼籲奴才（飼主）們要回家投票。

影片露出才過一天，光是在企劃製作的「拉姆有幾噗」社群上，就已經吸睛2萬多人按讚、1.4萬次分享，留言破千則，還不包括影片上方列出所有參與拍攝的貓貓狗狗YouTuber（依照筆畫順序）的社群分享效應。

這次參與拍攝的貓貓狗狗YouTuber包含：走路痛WalkTone、豆漿 - Soybean Milk、肚臍是隻貓、拉查花、柴犬Nana和阿楞的一天、書法字：6五3。

動保教育影響下，新世代喜愛貓貓狗狗、投身救援的人非常多，貓貓狗狗社群也十分活絡。這則短片的留言，幾乎都在大讚貓貓狗狗太可愛，以及響應貓貓狗狗提醒有投票權的人要在11日回家投票的用心。

中央社記者隨機訪問喜愛貓貓狗狗的民眾，不分男女都坦言，本來就會回家投票，看到這支影片，忍不住按讚，因為貓貓狗狗演出實在可愛。（編輯：陳清芳）1090106