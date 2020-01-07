綠批將九二一當催票文宣 藍反擊激化選戰

民進黨7日表示國民黨部分立委候選人將九二一大地震當作催票文宣非常不適當，國民黨副發言人洪于茜說，根據政黨票、總統票、區域立委投票進行文宣排序並無不當。（圖取自facebook.com/nantou1kmt）

（中央社記者溫貴香、王承中台北7日電）民進黨今天表示，國民黨部分立委候選人將九二一大地震當作催票文宣非常不適當，選舉選到沒有同理心只剩下冷血，應立即回收並公開道歉。

國民黨副發言人洪于茜說，文宣製作上牽扯到數字，本就有許多聯想可能，按照候選人的號碼，於政黨票、總統票、區域立委投票進行文宣排序並無不當，民進黨特意開記者會去挑出雙關，刻意引導民眾進行聯想，並作負面抨擊，難道不是故意透過人民的傷痛，去激化選戰。

民進黨發言人李晏榕、戴瑋姍下午召開記者會批評國民黨兩位南投縣立委候選人馬文君、許淑華、新北市立委候選人邱烽堯將九二一大地震當作催票文宣，文宣標註政黨票投中國國民黨9號、總統選舉投韓張配2號、立委馬文君等3人都抽到1號，這是不適當文宣，應立即回收。

李晏榕說，以非常沉痛的心情召開這場記者會，國民黨一而再再而三消費災難，1999年9月21日發生在南投縣集集鎮境內，芮氏規模7.3大地震，傷亡慘重。

她說，這是台灣史上最慘烈的地震，到處都是斷垣殘壁，921不單純是冰冷數字，九二一震災造成有多少人流離失所、有多少孩子失去父母、失去最親愛的家人與家園，血淚斑斑，這樣的苦痛可能至今難以忘記。

她問國民黨，怎麼忍心在九二一災民的心中再撒鹽、把災民一輩子的眼淚印在自己的催票單上，選舉選到沒有同理心只剩下冷血。（編輯：趙蔚蘭）1090107