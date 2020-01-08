宋楚瑜點名賤賣三中錢去哪 馬英九：早就講清楚

親民黨主席宋楚瑜（車上前）8日到台中市拜票，車隊從烏日區出發，繞行台中市北區、清水區等地，他親自手持麥克風向民眾懇託，請大家支持親民黨。中央社記者郝雪卿攝 109年1月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天到台中市掃街拜票，點名前總統馬英九應公開向大家說賤賣三中的錢到哪裡去；對此，馬英九下午回應，都講清楚了，早就交代得非常清楚。

馬英九下午陪同國民黨高雄市第3選區（左營、楠梓區）立委候選人黃昭順車隊掃街拜票，對於宋楚瑜點名他要求說清楚「賤賣三中的錢到哪去了」，馬英九回應，「我們都講清楚了，我們早就交代得非常清楚了」。

宋楚瑜上午從烏日區出發，以車隊繞行台中市北區、清水區等地掃街拜票，他站上宣傳車向民眾懇託，請大家支持親民黨。

宋楚瑜密集到台中市拜票，連鴻海集團創辦人郭台銘昨天也到台中市為親民黨拉票。宋楚瑜上車掃街前接受媒體聯訪透露，郭台銘上午跟他通電話，反覆強調台灣最大問題還是藍綠對抗，不能再讓這兩黨綁架。

宋楚瑜也批評，前總統馬英九為什麼現在又跑出來為國民黨輔選，「馬英九你應該公開向大家說，賤賣三中的錢到底到哪裡去了？把這些國民黨產都送到哪裡去了？」

他質疑，為何國民黨發不出薪水，但買辦荷包裡滿滿，所以應讓宋楚瑜找回真正的中華民國、真正的台灣。

宋楚瑜表示，國民黨買辦階層讓台灣人丟臉，所以要讓對岸知道台灣政治人物不是都可以被收買的，要找回台灣尊嚴。他質疑國民黨現在不檢討，還好意思登廣告，只不過讓大家更想知道「三中」的錢都到哪去了，看了真是讓人搖頭。

針對年金改革，宋楚瑜也表示，民進黨暴衝的年金改革對軍公教人員非常不尊重，當選後要重新檢討，不是沒有錢，是國民黨過去把國產變成黨產，要把黨產變成私產的錢找回來，把民進黨貪腐的錢找回來，年金改革的錢就都有了。

台北地檢署起訴指出，馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，在三中交易等案中造成國民黨新台幣72億多元的損害，涉犯證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，依法提起公訴。（編輯：洪學廣）1090108