時代雜誌專訪 蔡總統：台灣人民需要堅定領導者

（中央社記者溫貴香台北9日電）選戰進入倒數，總統蔡英文接受美國「時代雜誌」（TIME）專訪時說，當香港的事情持續在發生的時候，台灣人民需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持台灣應該堅持的事情，而且能夠很清楚地講出台灣人的心聲。

蔡英文總統108年10月間接受「時代雜誌」（TIME）專訪，該刊於109年1月9日刊出相關報導。針對當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題做出回應。

記者問到，川普總統在與中國的談判中曾說過，所有事情都可以討論，包括美國承認「一中政策」。川普總統以擅於交易和談判聞名，是否擔心他在和中國進行貿易協商或其他協議時以台灣為籌碼？

蔡總統說，美國的「一中政策」跟中國的「一個中國原則」，是不一樣的東西。現在美國國內不論是哪一個黨派，不論是在國會、行政部門，或者是不同的政黨，對台灣的支持都是有很高的共識。支持台灣不僅是一個經濟貿易的問題，支持台灣更是一個民主自由，以及區域戰略的問題。

她說，台灣當然會很仔細的去觀察美中之間的談判過程，但是台灣也有信心，就是美國整體不論是行政或立法部門，對台灣的支持是有史以來最強的。

記者問到，台灣人一方面也希望可以跟中國擁有更好的關係，但是同時又希望能夠保持國家的自主、主權，以及現有的生活方式，蔡總統自認是否是能夠執行這個任務的最佳人選。

對此，蔡總統指出，這兩個確實是台灣人民都想達到的目標，但如果兩個是不可以兼得的話，她認為台灣人選擇的是讓國家的民主自由能夠不受侵犯，主權也不受侵犯，這是最重要的事情。

她認為，要維持跟中國的關係，必須要來自於台灣人的自信和實力，才有那個條件跟中國坐下來談，談出一個雙方可以改進關係的方案。蔡總統說，真正的問題就是台灣是不是夠團結，實力是不是夠強，這樣子在談判桌上，或者跟中國坐下來談的時候，才會找到一個雙方都可以接受的方案。

她表示，北京最想看到的是，台灣是一個分裂的社會，經濟跟各方面的發展遲滯，在形塑雙邊的關係上，有一個比較好的著力點。但是從現在來看，台灣人對於主權、民主自由這件事情上，其實意見還算蠻一致的。

另外，記者問到，香港的困境似乎與蔡總統競選連任的聲望提升同時發生，是否可以說，她在香港抗爭中意外獲益？

蔡總統認為，應該不要做這樣的解讀。她說，當香港的事情持續在發生的時候，台灣人民需要一個很堅定的領導者，能夠為台灣堅持台灣應該堅持的事情，而且能夠很清楚地講出台灣人的心聲。（編輯：紀淑芳）1090109