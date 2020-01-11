開票夜現身何處 郭台銘：支持的票開多了就會去

（中央社記者蕭博文台北11日電）今天是總統、立委選舉投票日，鴻海集團創辦人郭台銘上午與妻子曾馨瑩前往台北市東門國小投票。郭台銘說，晚上開票時，他支持的票開多了就會去，看來希望不大就躲在家裡。

郭台銘與曾馨瑩上午近10時抵達東門國小投票，投票結束後接受媒體訪問做出上述表示。

郭台銘受訪時說，心情很好，跟天氣一樣很開朗，過去都會帶媽媽來投票，但媽媽上午到醫院，看身體狀況如何，再決定下午是否有辦法投票，今天天氣不錯，應該投票率會增加，希望年輕人投票率也能夠增加。

針對原定副手黃健庭昨天帶著賣菜阿嬤陳樹菊到國民黨總統候選人韓國瑜的造勢晚會，郭台銘回應，今天不談選舉造勢，但民主選舉可貴就在於每個人都可以表達意見，用票投出來、數人頭，不像過去打人頭，數人頭比較進步。

媒體還問到，台北市長柯文哲昨天表示，「郭老闆也要檢討一下，有這種幕僚還需要敵人嗎？」郭台銘回應說，柯文哲是好人，他昨天講的話，你今天忘記就好。

至於晚上開票時會現身何處，郭台銘說，他支持的幾個票開多了就會去，看來希望不大就躲在家裡。（編輯：管中維）1090111