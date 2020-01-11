蔡總統壓倒性勝選 日媒頭條報導

（中央社台北11日電）日本媒體以頭條及快報大幅報導，總統蔡英文以史無前例超過800萬張選票獲得壓倒性勝利，香港反送中運動是勝選的因素。蔡總統表明將持續改革，強化保障國家安全。

日本放送協會（NHK）報導，民進黨籍的總統蔡英文舉行國際記者會宣布勝選，蔡總統得票超過800萬，是台灣歷屆總統選舉的最高票。

到晚間9時54分，開票顯示蔡總統得票超過816萬。

報導指出，開票作業仍在進行，蔡總統晚間9點後舉行記者會宣布勝選，之前最大在野黨國民黨候選人韓國瑜在南部高雄，於支持者面前承認敗選。

NHK報導，蔡總統表明對抗中國的態勢，與改善對中關係、希望贏回國民黨政權的韓國瑜，是這次選舉的焦點。

共同社報導，蔡總統在台北市舉行記者會，對當選表達感謝外，也在勝選宣言中表明改革將持續，強化保障國家安全。

共同社分析，香港反送中示威導致台灣反中意識擴大，蔡總統回復支持率。評論認為她抗拒中國國家主席習近平統一台灣的壓力，中國之後將繼續收緊台灣的外交和經濟，雙方關係可能會更惡化。

讀賣新聞以頭條速報報導，台灣現任總統蔡英文擊敗高雄市長韓國瑜及親民黨主席宋楚瑜確定當選，韓國瑜發表落選感言。

讀賣報導，中國在香港實施一國兩制，但去年6月持續的反送中運動，導致「今日香港、明日台灣」的危機感與反中情緒擴大，蔡總統乘著強烈的風潮，是勝選因素。（編輯：周永捷）1090111