陳柏惟回高雄謝票兼賣福袋 展現高人氣

台灣基進台中市立委當選人陳柏惟（左）13日回高雄與「Wecare高雄」發起人尹立（左2）在三民公園銷售「光復高雄新春福袋」，受到民眾熱情歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）台灣基進台中市立委當選人陳柏惟今天回高雄謝票，並與「Wecare高雄」發起人尹立聯袂販售「光復高雄」新春福袋，掀起搶購熱潮，現場排隊人潮繞了三民公園大半圈，展現高人氣。

陳柏惟2018年九合一選舉參選高雄市議員失利後，這次轉戰台中市立委選舉，擊敗強勁對手國民黨立委候選人顏寬恒。由於陳柏惟慣用口頭禪是3Q而被暱稱「3Q哥」。

陳柏惟下午回高雄謝票，現身三民公園與尹立聯袂叫賣「光復高雄新春福袋」掀搶購熱潮，搶購民眾爭相與陳、尹兩人自拍，其中不乏給陳柏惟比大拇指，頻頻讚揚「3Q哥好棒」、「3Q哥水啦」。

雖然現場僅限量發售600份且每人限購兩份，但排隊搶購人潮綿延數百公尺，繞了三民公園大半圈，有人更中午即來卡位；現場販售所得將全數作為「罷韓」行動經費。

陳柏惟接受媒體訪問表示，這次立委大選不只是台中市第二選區的勝利，也是台灣民主的勝利，感謝國民黨總統候選人韓國瑜這次出來，讓很多過去不關心政治的人因怕「被韓國瑜統治」紛站出來關心政治，衝高投票率，讓台灣民主進步很大。

面對媒體提問這次重回高雄是否感慨當初因「韓流」落選議員而轉戰台中立委選舉，結果如今當選。陳柏惟表示，只要留在台灣這塊土地上服務人民，並沒有感慨，九合一選舉沒選上高雄市議員，這也是老天的安排。

陳柏惟同時感謝高雄鄉親對台灣基進的支持。他認為「罷韓」能否成功，在於高雄鄉親是否願意站出來響應。（編輯：黃世雅）1090113