日學者：蔡英文政績受肯定 但民進黨將面臨考驗

（中央社記者楊千慧台北13日電）總統蔡英文以史上最高得票數大贏對手韓國瑜，成功連任。日本學者小笠原欣幸認為，選民發現蔡英文在選戰中表現比韓國瑜穩定，也重新肯定她的政績，其背後原因在於香港情勢以及國民黨定位問題；但民進黨接下來也將面臨種種考驗。

小笠原12日在個人網站發表選後分析，並授權中央社全文翻譯。

小笠原欣幸選後分析全文如下（數據依中選會公告調整）：

1月11日，台灣總統大選圓滿落幕。這是自1996年舉行總統直選以來，第7次總統大選。

本次總統大選投票率為74.9％，比4年前高出將近9個百分點。當天開票結果，現任總統蔡英文以57.2％得票率成功連任，最大在野黨國民黨的候選人韓國瑜（高雄市長）得票率38.6％敗陣。兩者相差18.5個百分點，票數約差270萬票，經由小黨親民黨參選的宋楚瑜得票率僅4.3％。

和4年前的大選相比，國民黨得票率比朱立倫當時的31.0％高出7.6個百分點，宋楚瑜比起4年前減少了8.5個百分點，蔡英文則增加了1.1個百分點。

以選情來看的話，蔡英文在去年夏天鞏固了優勢，幾乎沒有產生任何變化就直接抵達終點。韓國瑜雖遠遠落後蔡英文，最後還是從宋楚瑜那邊搶到一些票。

4年前的總統大選可說是為台灣政黨政治帶來版圖變動的歷史性選戰，國民黨確實從4年前的挫敗有一定程度的恢復，但還是無法撼動民進黨的優勢局面。

立委方面，民進黨獲得61席，維持單獨過半，國民黨僅獲得38席。另外，台北市長柯文哲所創立的台灣民眾黨獲得5席，時代力量3席，其他無黨籍等6席。

民進黨從上次壓倒性勝利減少了7席，國民黨也只增加了3席，與上次慘敗沒有太大差異，不過其他無黨籍等6席中有4席是因獲得民進黨奧援而當選，因此這4席也可算是民進黨所獲得的席次。

改選後，民進黨將掌握總統、行政院，以及立法院，再次完全執政。綜合這次選舉結果，無疑是民進黨大勝，國民黨大敗。

蔡英文成功連任，這意味著多數的選民重新肯定，蔡英文相較於韓國瑜有實際的政績，表現也比較穩定。而香港情勢及國民黨定位問題則是影響選民做出此判斷的背後因素。

蔡政府在內政改革受到批評，支持率也低迷，導致2018年九合一大選民進黨慘敗。這次選戰對於競選連任的蔡總統而言雖是個艱困的開始，但九合一大選往往聚焦於民生議題，總統大選則是決定台灣的大方向。

台灣的政治意識形態基本上由統派及獨派這兩極所構成，但就選舉來看，有介於兩者之間的中間選民，他們抱持著台灣本土意識，尋求經濟繁榮及台灣自主。在總統大選中，能夠獲得這些中間選民的支持才能當選，這是歷屆總統大選的趨勢，這次也不例外。

國民黨自蔣介石以來一路走反共親美路線，從2005～2015年的10年間逐漸改走友共路線。在主張「兩岸和平發展」的胡錦濤時代，國民黨確實能夠畫大餅，在主張維持中華民國自主的同時與中共進行對話，享受經濟成長的果實，但習近平就不吃這一套了。

習近平在2019年1月發表的演說中，明確指出不承認中華民國存在的任何空間，提出以「一國兩制」方式統一台灣，到了6月，在一國兩制下的香港市民發出悲痛的吶喊，看到香港情勢的台灣人民頓悟，如果台灣接受了一國兩制就沒救了。韓國瑜此時無法做出適當回應，表態與香港人民站在一起的蔡英文則贏得了中間選民的支持。

美中進入對立時代，也影響了夾在中間的台灣人民，這樣的情況讓親美日的蔡總統佔了上風，批評蔡英文反中親美的韓國瑜則屈居下風，本次總統大選基本態勢至此底定。

「繁榮」與「自主」有如魚與熊掌無法兼得，在這樣的艱困選擇下，2016年總統大選的結果，「自主」出頭，2018年九合一則傾向「繁榮」，這次的總統大選又恢復了追求「自主」。

候選人的人格特質也影響了這次選情，韓國瑜個性豪邁，又是個政治奇才，深受特定族群強烈支持，但另一方面有常失言情形，讓不少選民感到他缺乏穩定性及信任感。相較之下，蔡英文往往被評為無趣的政治家，但這4年來的簡樸踏實路線卻獲得了一定程度的肯定，這也是獲勝主因。

第4次參選（總統）的宋楚瑜雖訴求團結第三勢力，但在蔡韓兩者激烈的競爭中被淹沒。若第3位候選人是柯文哲或郭台銘，選情或許有所不同，但恐怕也打不倒蔡英文吧。

不過，民進黨也不能因這次勝利就感到放心。以政黨票來看，民進黨得票率從上次的44％掉到34％，其中一個原因就是上次與民進黨攜手的柯文哲這次率領台灣民眾黨參選，民眾黨得票率達到11.2％。此外，得票率也反映了選民對民進黨體制以及改革方式的不滿，就像2018年九合一選舉的結果一樣。

蔡英文第二任任期，內政方面依然將面臨嚴峻考驗，若無法有效解決青年就業問題等經濟困境，不滿的聲音一下子就會擴散開來，對於兩大政黨的不滿，選民是有可能隨時發出怒吼的。（編輯：莊麗玲）1090113