外交部：72個國家及國際組織祝賀完成大選

（中央社記者顧荃台北13日電）總統及立委選舉11日完成投開票，昨天已有超過60個國家與國際組織祝賀完成大選。雖然中國昨天表示反對各國祝賀，不過外交部今天說，陸續接獲道賀，累計72個國家及國際組織祝賀。

第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉11日完成投開票，總統蔡英文以創紀錄的超過817萬票連任，民進黨並取得61席立委，在國會單獨過半。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任；昨天並已有累計超過60個國家及國際組織表達祝賀。中國外交部昨天罕見連續表態，強調堅持一中原則，並對美國等國家高階官員向蔡總統祝賀表示堅決反對的立場。

不過外交部晚間透過新聞稿表示，陸續接獲新加坡、澳大利亞、馬來西亞、泰國、吉里巴斯、瑞士、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、巴林、波札納、約旦等國政府官員、國會議員等各界人士的道賀。

外交部指出，新加坡外交部除祝賀蔡總統順利連任及順利完成大選外，也表示台星關係長期密切，未來將在星國既有政策下持續發展對台關係。加拿大全球事務部推文祝賀選舉順利完成，並願在共享的普世價值上持續推動雙邊關係。澳大利亞外貿部強調，台灣人民和平行使民主權利，選舉順利舉行印證台灣非凡的民主成熟。法國外交部則發表聲明向總統、副總統及立法委員當選人表達祝賀，並指出本次大選體現台灣對民主法治及人權的重視。

外交部表示，截至今天下午為止，已有72個國家及國際組織就大選結果表達祝賀。外交部對此表達由衷感謝，台灣將持續捍衛得來不易的民主制度、協助維護國際自由秩序，並深化與各國及國際組織間的友好夥伴關係。（編輯：黃國倫）1090113