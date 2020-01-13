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國民黨改革 高市青壯派議員：勿雷聲大雨點小

最新更新：2020/01/13 22:27

（中央社記者程啟峰高雄13日電）國民黨在總統及立委選舉大敗後，基層的反彈及檢討聲不斷，多名高雄市國民黨青壯派議員呼籲國民黨要徹底檢討，不要再雷聲大雨點小。

國民黨總統候選人韓國瑜今天返回高市府上班，他身段變得柔軟，為請假近3個月投入選舉一事向市民說「很抱歉」。雖然韓國瑜姿態變低了，但是國民黨同志對他的批評沒有停，要求黨務改革的聲音也不斷。

國民黨中央委員、高市議員黃紹庭告訴中央社記者，他主張國民黨中央一級主管迅速總辭，黨中央要在最短的時間內改選，並檢討敗選原因，不要再雷聲大雨點小，「勿讓同一批人再球員兼裁判」，只會讓基層失望。

他指出，國民黨從2000年政黨輪替時就說要改革，歷經2004到2016都一次次重提檢討；結果黨中央還是一堆老面孔。黃紹庭說，民進黨一級主管平均年齡約40歲，國民黨平均60歲，他坦言世代認知的懸殊，彷彿是「阿公及孫子輩」的競爭。

他堅決反對和稀泥的改革方式，籲有心選主席的人要清楚的將政見及黨的發展方向說清楚。

國民黨中央委員、市議員黃香菽指出，一年多國民黨還在為九合一選舉大勝慶祝，但是時間才過一年多，國民黨成了不受歡迎的對象，她坦言國民黨的制度及兩岸路線須檢討，希望別再讓中國成為國民黨員的包袱。

國民黨市議員黃柏霖表示，有意競逐主席大位的人應該提出完整的論述，要針對兩岸關係作更清楚的陳述，尤其要提出一套能讓年輕人認同的方向，不要再模糊。他說國民黨有守住基本盤，缺的是無法爭取到年輕選票，盼國民黨未來要強化國家政策及公共政策。

韓國瑜敗選，還是有不少韓粉表態支持他選黨主席，高雄市議會國民黨團總召曾俊傑認為，韓國瑜的當務之急是高雄市政，如果心有旁騖，恐怕只會加速罷免案的推動。（編輯：李錫璋）1090113

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