蔡總統：美國是台灣最重要的戰略夥伴

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團時指出，美國是台灣最重要的戰略夥伴，感謝美國長期的支持，未來台灣也會跟美國繼續強化雙邊夥伴關係。

蔡總統今天在總統府接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團，訪團成員包括前美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）等人。

蔡總統提到，這是唐偉康卸下公職後，第一次率團來訪，她也感謝CSIS在這次總統大選結束的隔天，與台灣民主基金會等機構共同舉辦國際研討會，彰顯台灣的民主成就。

她說，台灣人民透過這次大選向全世界再次傳達捍衛主權與民主的決心，過去3年多來，台灣面對中國不斷打壓，始終秉持不屈服、不挑釁、不冒進的原則，致力維持台海的穩定，未來也會持續與理念相近的國家積極合作，共同捍衛民主自由的價值，一起促進區域的和平穩定發展。

「美國是台灣最重要的戰略夥伴」，蔡總統說，過去一年台美合作關係也締造新的里程碑，包括第一次的印太民主治理諮商對話、太平洋對話等等，都有相當豐富的成果。

蔡總統說，唐偉康參與過的台美全球合作及訓練架構也有許多的突破與發展，像是去年日本、瑞典、澳洲第一次加入合辦的工作坊，她相信未來有更多國家參與這個重要的合作平台。（編輯：林淑媛）1090114