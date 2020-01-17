凍結動物檢疫預算遭質疑 時力：監督行政運作

（中央社記者王揚宇台北17日電）針對今天有網友在臉書發文，譴責時代力量立法院黨團凍結防檢局動物檢疫預算；時力黨團強調，預算提案凍結不是刪減，不會刪減防檢局任何一毛錢，這也是立法院正常行使職權，且有助監督行政運作。

立法院長蘇嘉全昨天與今天召集朝野協商，研商民國109年度中央政府總預算案。有網友在臉書粉絲專頁發文指出，時代力量黨團提案凍結10%的非洲豬瘟防疫預算，請時力跟全體人民交代，而且「中國電商不把關好，我們修高台灣電商罰則，還要被凍結預算？機場米格魯的罐罐錢你也凍結？去跟護國神犬跪吧你們」等語，而這筆預算的金額為新台幣2699萬9000元。

對於網友質疑，時代力量立法院黨團在臉書粉絲專頁回應，這項提案是針對非洲豬瘟疫情嚴峻，農委會在處理動物進出口檢疫與監督上屢有缺失，例如多次爆出旅客攜帶中國豬肉品闖關成功，並在網路上炫耀；另外，有知名網購平台賣家「現貨供應」中國豬肉製品，故要求農委會進行檢討。

時力立院黨團表示，時力立委在立法院經濟委員會也多次對農委會提出質詢，要求農委會嚴格把關，農委會防檢局也承諾盡快追查了解，要求國內的電商平台不可販售來自疫區的產品。

時力立院黨團表示，提案凍結「動植物防疫檢疫局及所屬－動植物檢疫管理－動物檢疫業務」預算項目的10%，便是要求農委會就去年底修法通過後，針對電商平台販賣應檢疫物加強管理清查結果，提供書面報告，黨團也會確認行政機關是否落實提案要求，只要農委會能確實檢討各項防疫政策成效，提出加強方式，就能解除凍結預算，所以並不會妨礙行政機關的施政。

時力立法院黨團強調，這是立法院正常行使職權，且有助監督行政運作，維護農畜產業的生產安全。

時代力量也在臉書粉絲專頁上發文指出，預算凍結不等於刪除預算，提案凍結預算在立法院是很常見的監督作法，只要上網搜尋「預算凍結」，就可以找到很多關於這方面的討論，也有他黨立委曾經解釋過這樣的做法，但匿名粉專卻拿來操作政治攻擊。

時力呼籲，請大家投完票之後，還是要仔細研究立法院的運作流程，千萬不要被錯誤、片面的說法誤導。（編輯：蘇龍麒）1090117