立院龍頭爭霸戰 國民黨新科立委31日座談討論人選

（中央社記者范正祥、陳俊華台北21日電）第10屆立委將在2月1日辦理報到，當天也將舉行立法院正、副院長選舉。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，黨籍新科立委1月31日將在中央黨部舉行座談，討論角逐正、副院長人選。

2020立委選舉結果，民進黨在立法院單獨過半，可望順利囊括立法院正、副院長。雖然藍綠席次差距大，不過，國民黨仍將延續2016年做法，這次也會推出人選。

曾銘宗受訪時表示，國民黨新科立委31日將在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，會議將由國民黨代理主席林榮德主持。

曾銘宗說，31日的座談也將選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。

至於國民黨角逐正、副院長可能人選，曾銘宗說，目前沒聽說，也還沒有人表態。

曾銘宗指出，2016年立法院正、副院長改選，雖然藍綠席次差距大，但國民黨事前還是會與新科立委座談討論推出人選角逐正、副院長，這次也會推出人選。

曾銘宗表示，國民黨2016年時推出立委賴士葆和他角逐正、副院長，這次人選還沒定。

另外，民進黨立法院黨團部分，則規劃在農曆春節過後、30日舉行籌備會，當天預計討論立法院正、副院長角逐人選，與黨團三長（幹部）人選。

民進黨繼2016年立委選舉後，再次取得國會過半，推出的正、副院長人選可望順利當選，目前又以民進黨不分區立委當選人游錫堃，搭配現任立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。

雖然，游錫堃沒有擔任過立委的經歷，但蔡其昌受訪時也力挺游錫堃，他說，這個問題不大，因為不是要選一個熟悉議事規則的人；擔任立法院長的人選，主要是人望、才能要服眾，其次，主持議事要相對中立。（編輯：蘇志宗）1090121