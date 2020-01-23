游錫堃拜會民眾黨 柯文哲：議題合理都會合作

民進黨不分區立委當選人游錫堃（右）23日晚間拜訪台灣民眾黨主席柯文哲（左），游錫堃表示，適逢春節期間，特別來向柯文哲拜年及請益。中央社記者王騰毅攝 109年1月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）角逐立法院長呼聲高的民進黨不分區立委當選人游錫堃今天拜會台灣民眾黨。游錫堃說，主要是來拜年及請益；至於兩黨未來的合作，民眾黨主席柯文哲表示，只要議題合理，不分黨派，都會合作。

第10屆立法委員將在2月1日報到並選舉正副院長，游錫堃繼日前與民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗會面後，今晚拜會民眾黨。游錫堃由民進黨立委陳亭妃、台北市議員林世宗陪同，民眾黨則由黨主席、台北市長柯文哲率領民眾黨不分區立委當選人出面接待；雙方致詞並接受媒體提問後，進行約10多分鐘的閉門會談。

今天是小年夜，游錫堃致詞時表示，這次拜會柯文哲，主要是要請益及拜年，也希望有機會認識民眾黨的5位新科立委並交換意見。他並祝大家新年快樂、心想事成。

游錫堃表示，他與柯文哲是在2014年因為選舉而有比較多的互動，當時「一見如故」。他笑說，很敬佩柯文哲，因為他的聲望很高，今晚他只是來拜年，就吸引這麼多媒體來採訪。

媒體問及，未來民進黨和民眾黨的合作，以及角逐立院龍頭是否有信心，游錫堃說，今晚純粹是來拜年；至於未來兩黨的合作，他身為民進黨立委，完全尊重民進黨立院黨團指示。

柯文哲說，游錫堃太客氣了，以後民眾黨還要靠他照顧。他跟林世宗是好朋友，只要林世宗說的，「都沒問題」。

關於民眾黨與民進黨的合作，柯文哲表示，合作就是「議題合作」，只要是合法、合理，都合作；只要是有道理、符合台灣整體利益的，該合作就合作。

被問及民眾黨對立院正副龍頭的看法，柯文哲指出，今天純粹是禮貌拜訪，政治是實力原則，民進黨在國會維持單獨過半，自己就可以決定，「我們也不能多講什麼」。

對於外界喊出藍白共推立院正副院長來制衡執政黨，柯文哲回應表示，只要是議題合理，不管國民黨、民進黨或是時代力量，不分黨派，都會支持。

媒體問及，柯文哲對民進黨新潮流頗有微詞，游錫堃說，他跟柯文哲見過很多次面，沒聽他抱怨過新潮流。柯文哲則在一旁搭話說，新潮流的民進黨副總統當選人賴清德不錯。

民進黨繼2016年立委選舉後，再次取得國會過半，推出的正、副院長人選可望順利當選，目前以游錫堃搭配現任立法院副院長蔡其昌的「堃昌配」呼聲最高。（編輯：張良知）1090123

民進黨不分區立委當選人游錫堃（右）23日晚間拜訪台灣民眾黨主席柯文哲（左），游錫堃表示此行主要是來拜年及請益，柯文哲則稱游錫堃太客氣了。中央社記者王騰毅攝 109年1月23日