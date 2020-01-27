武漢肺炎陸客減 義大利旅遊業轉接台灣客

（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）歡慶舊曆新年，羅馬台灣同鄉會今天初二舉辦聚餐，有從事旅遊業的台僑表示，受到武漢肺炎衝擊，中國旅客銳減，不少義大利餐飲住宿業可望轉而開發台灣市場的商機。

聚餐在羅馬唯一台灣餐館「京華周老爹」舉行，出席者包括中華民國駐教廷大使李世明、駐義大利副代表黃瑞龍，僑務促進委員湯美快、王美紅、張連生、周宸煜及多位友台的義大利媒體界與學界人士。

李世明致詞時以鼠年吉祥話祝福僑胞，並盼望在新的一年裡台灣能風調雨順、國泰民安。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例數日前在法國確診，不少僑胞也對疫情憂心。從事旅遊業的台僑表示，從疫情傳出後，不少業者只要接到中國大陸來的旅行團，尤其知道團員中有武漢來的，心裡都七上八下，全副武裝戴口罩上場，現在中國全面禁止旅行團出團，業者憂心對業績的衝擊可能長達數月，不少業者已著手開發其他旅遊市場，素質高的台灣客也是各方爭取重點。

黃瑞龍則向僑胞說明政府推動「反滲透法」的立法精神，目的是要避免境外敵對勢力滲透或干預台灣的民主自由憲政，國際上許多重要國家都採取這種強化民主自由、維護國家主權的防衛機制。

黃瑞龍說，過去一年台義外交工作成果豐碩，除達成台義互惠開放機場E-Gates快速自動通關，長榮航空也將從今年2月起直飛米蘭，加上原本華航一週有三班台北直飛羅馬的班機，未來兩國幾乎天天有班機往返，對僑胞旅客的商務或觀光行程極為便利。

為彰顯春節喜氣，聚餐現場舉辦摸彩，及發紅包給出席的年輕僑胞。黃瑞龍代表僑務委員會頒贈感謝狀給台灣同鄉會，感謝會長湯美快對凝聚僑胞情誼的貢獻，他也轉贈總統蔡英文與副總統陳建仁的新年賀卡給出席的重要僑領，傳達政府對僑胞的感謝與賀意。（編輯：郭中翰）1090127