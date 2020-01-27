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首頁 / 政治

口罩停止出口 馬英九：應該可以衡量一下

最新更新：2020/01/27 12:16
前總統馬英九（圖）27日前往關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，拱手不握手。對於武漢肺炎疫情擴散，政府暫時停止醫療外科及N95口罩出口，馬英九認為，應該可以衡量一下，倒不一定要很僵硬的規定。中央社記者范正祥攝 109年1月27日
前總統馬英九（圖）27日前往關渡宮參香祈福，活動全程戴口罩，拱手不握手。對於武漢肺炎疫情擴散，政府暫時停止醫療外科及N95口罩出口，馬英九認為，應該可以衡量一下，倒不一定要很僵硬的規定。中央社記者范正祥攝 109年1月27日

（中央社記者范正祥台北27日電）武漢肺炎疫情擴散，對於政府從24日起採取醫療外科及N95口罩暫時停止出口一個月的做法，前總統馬英九今天回應媒體聯訪時認為，應該可以衡量一下，倒不一定要很僵硬的規定。

今天是大年初三，馬英九上午前往關渡宮參香祈福，祝福大家身體健康、萬事如意、中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係和平繁榮。他也發送福卡給民眾，祝福大家「大賺錢」、「賺大錢」、「錢大賺」。

馬英九參香祈福和發送福卡，活動全程戴口罩，拱手不握手。他說，每一個人都要知道怎麼做好健康管理，武漢肺炎疫情不斷升高的時候，應該料敵從寬、禦敵從嚴，「這是我們基本的態度，也是我們的社會責任。」

馬英九接受媒體聯訪時，被問到如何看待政府從24日起暫時停止出口醫療外科口罩和N95口罩一個月的做法。馬英九認為，國內口罩好像還有存量，應該可以衡量一下，倒不一定要很僵硬的規定。

此外，媒體也詢問如何看待國民黨籍台北市議員羅智強昨天在社群網站臉書（Facebook）宣布參選2022年台北市長選舉。馬英九說，「早點宣布很好啊！如果還有的話，也歡迎宣布。」（編輯：林興盟）1090127

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