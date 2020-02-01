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第10屆立委報到 綠委陳歐珀拔得頭籌

最新更新：2020/02/01 08:56
立法院第10屆立委1日上午報到，民進黨立委陳歐珀（中）拔得頭籌，推著坐在輪椅上的母親，帶領著多位親友首先完成報到手續。中央社記者施宗暉攝　109年2月1日
立法院第10屆立委1日上午報到，民進黨立委陳歐珀（中）拔得頭籌，推著坐在輪椅上的母親，帶領著多位親友首先完成報到手續。中央社記者施宗暉攝　109年2月1日

（中央社記者劉冠廷台北1日電）立法院第10屆立委今天報到，民進黨立委陳歐珀拔得頭籌，率先報到。緊接著則是民眾黨5位不分區立委一同前往報到；隨後，正為國民黨主席補選而努力的立委江啟臣，也完成報到手續。

立法院第10屆立法委員今天報到，立法院議場前已經鋪起紅地毯，迎接新科立委；8時開始報到後，陳歐珀推著坐在輪椅上的母親，帶領著多位親友首先完成報到手續，搶得頭香。

緊接著，民眾黨不分區立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等，也完成報到手續；隨後前來報到的，則是目前正投入國民黨主席補選的江啟臣，他有別於前兩名完成報到的立委，都帶著親友一同走紅毯，他隻身走上紅毯，沿途不時的向現場媒體揮手致意，並祝賀新年快樂。

第10屆立委在8時開始報到、9時30分宣誓就職，全體委員也會在議場前合影留念；上午10時30分，將先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。（編輯：楊凱翔）1090201

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