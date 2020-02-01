民眾黨立委報到提早集合 遭路人嗆聲滾蛋

（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院第10屆立法委員今天報到，民眾黨5位立委上午在立院大門口受訪前，遭1名路人嗆聲「民眾黨滾蛋」。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，他們會繃緊神經，她認為這是民意表現，「我們予以尊重」。

民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如今天上午7時30分就在立法院大門口集合，媒體詢問是要延續民眾黨主席柯文哲7點30分開晨會的精神？

民眾黨團總召賴香伶說，大家有決議要維持以前的精神，由於是第一天，所以也決定提早來立院準備；昨天舉行黨團會議有討論立法院正副長選舉，並討論優先法案。

媒體詢問有沒有想加入什麼委員會？賴香伶也說，因民眾黨立委有醫療專業且關心居住正義議題，會想加入社會福利及衛生環境委員會及內政委員會；另外邱臣遠也關注中小企業、海外台商及青年創業，有意願加入經濟委員會。

媒體追問，柯文哲上午是否有替他們加油打氣？蔡壁如表示，沒有，柯文哲照樣7時30分就在開晨會，「精神與我們同在就好」。

對於路人在民眾黨立委受訪前嗆聲「民眾黨滾蛋」，蔡壁如表示，他們會繃緊神經，這是民意表現、予以尊重，且在台北市政府每天都會遇到。

高虹安今天穿著一身紅色套裝及高跟鞋走紅毯報到，由於比較晚到，她沒有遇到民眾嗆聲。她表示，過去沒有經歷過民眾抗議，在沒了解對方立場想法時，希望大家以和為貴。

由於外界視高虹安為鴻海集團創辦人郭台銘嫡系子弟兵，媒體也詢問，郭台銘是否向她打氣？

高虹安說，郭台銘人在美國，出國前一天就沒有再聊天，他知道今天是立委報到，倒是沒有隔海打氣。（編輯：蘇龍麒）1090201