新國會啟動 第10屆立委完成就職宣誓

立法院第10屆立委1日上午完成報到後，議場進行就職宣誓典禮，在大法官吳陳鐶監誓下，新任立委宣讀誓詞，並在誓詞上簽名，完成宣誓典禮。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第10屆立委今天進行報到、就職；在大法官吳陳鐶監誓下，新任立委宣讀誓詞後，在誓詞上簽名，宣誓典禮圓滿完成，會後大家到議場前拍大合照，這也宣告新國會議員正式就位。

第10屆立法委員今天在立法院進行報到、就職。為此，立法院從中山南路大門口到議場的路上，舖上紅毯，迎接新任立法委員，不少新科立委與連任立委們，紛紛帶著家人一起走紅地毯。

宣誓典禮開始前，許多立委在議場內合照、互道恭喜，國民黨籍立委也聚集在一起精神喊話，高喊國民黨加油，現場氣氛熱絡。

宣誓典禮於上午9時37分左右開始，新任立委宣讀誓詞後，在誓詞上簽名；誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」

完成宣誓後，立委們步出議場，在議場外廣場拍大合照，拍攝結束，現場響起熱烈掌聲；這些流程完成後，上午10時30分，接續舉行立法院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，16時開票，新任正副院長將在17時宣誓就職。（編輯：楊凱翔）1090201

第10屆立法委員1日上午報到、就職宣誓，全體立委在議場前合影留念。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日

立法院第10屆立委1日上午完成報到後，議場進行就職宣誓典禮，民進黨新科立委游錫堃與同黨立委柯建銘（右）、蔡其昌（左）完成宣誓。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

立法院第10屆立委1日報到走紅地毯，國民黨立委林為洲（前左起）、楊瓊瓔、賴士葆、江啟臣、羅明才等人在立法院外集合，呼口號後一起進場。中央社記者施宗暉攝 109年2月1日