賴品妤俐落短髮 與林昶佐師徒同步紅毯進議會

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院第10屆立法委員今天報到，無黨籍立委林昶佐與民進黨立委賴品妤「師徒」一起走上紅毯進入議會，賴品妤以短髮、灰色西裝的俐落造型現身；林昶佐說，能和賴品妤一起進入議場，意義非常不一樣。

第10屆立委上午8時起報到、9時30分宣誓就職，立法院議場前鋪起紅地毯，迎接新科立委。賴品妤曾在林昶佐國會辦公室擔任助理，「師徒」兩人今天一起步上紅毯，賴品妤更剪去一頭長髮，以俐落短髮搭配灰色西裝造型現身。

賴品妤受訪時表示，她本來就一直很想剪成短髮，只是選舉期間太忙，沒找到時間點，且選前已經拍好定裝照，怕剪了選民認不出來，現在正好實現願望。

林昶佐則說，原本他就安排跟賴品妤一起進議場，既然他是長頭髮、賴品妤是短頭髮，這樣的呈現滿好的，可以打破大家對性別的框架。

林昶佐表示，除了非常感謝中正、萬華鄉親託付他重責大任，讓他繼續打拚，更高興賴品妤能達成當初的約定、突破難關、成功當選。賴品妤擔任他助理時，兩人經常在院區來來回回，今天能一起進入議場，意義非常不一樣，「我必須努力，不能輸給真正的年輕立委」。

今天正好是林昶佐44歲生日，談到生日願望，他說，過去4年已經推動很多改革、進步法案，未來要延續過去認真、堅定的步伐，一定要邁出全新階段，讓未來的林昶佐比過去4年的林昶佐更精進，才能追上賴品妤等年輕委員的速度。（編輯：楊玫寧）1090201