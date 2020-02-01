陳柏惟戴脖圍報到 未來繼續對抗韓流

（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院第10屆立委今天報到，台灣基進立委陳柏惟與母親一起來立院走紅毯，並戴上招牌「脖圍」，強調未來會繼續對抗「韓流」。他也說，目前沒打算加入民進黨團運作，立院決策會跟台灣基近討論。

陳柏惟今天在母親陪伴下一起踏進立法院紅毯，談及首次踏進國會的心情，陳柏惟說，就像要去當兵、第一天上班、第一天去大學讀書的早上。

他也提到，稍早有遇到國民黨立委吳斯懷，他有認出對方，但吳斯懷沒認得他。媒體追問有沒有跟吳斯懷打招呼，陳柏惟也打趣說，「不知怎麼跟他打招呼，吳同志嗎？」

媒體詢問為何會帶「脖圍」？陳柏惟一來是怕冷，二來這是個標記，強調「選擇柏惟，對抗韓流」。

媒體追問未來進入立法院仍會繼續對抗「韓流」嗎？他表示，除惡務盡。

至於是否加入民進黨團運作，陳柏惟表示，目前沒有這個打算，未來會再評估，強調他在立法院的決策會跟台灣基進充分討論。

他說，台灣基進的同仁是第一次進到立法院，很多支持者都在看，小黨的立委可以做什麼事情，未來要不要加入黨團再跟大家解釋。（編輯：楊凱翔）1090201