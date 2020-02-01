游錫堃：將透過立法權 研議下降參政年齡

第10屆立法院新任院長游錫堃（右）與副院長蔡其昌（左）1日傍晚在會客室宣誓就職後，向媒體發表談話。中央社記者施宗暉攝 109年2月1日

（中央社記者王揚宇台北1日電）新任立法院長游錫堃今天說，台灣是一個國家，唯有世代合作、世代共治才能世代共贏共榮，「我們將透過立法權，研議下降參政年齡」，並積極監督行政部門健全法制，期能早日落實世代公平正義。

游錫堃完成就職演說後，接受媒體聯訪，被問到研議下修參政年齡涉及修憲，如何落實等問題。他表示，下降參政的年齡，已經成為社會共識，站在院長的立場，他覺得應該營造一個環境，讓各黨派溝通。

第10屆立法院今天辦理立委報到、就職，並舉行新任立法院正副院長選舉，民進黨籍立委游錫堃、蔡其昌，順利當選新任正副院長；他們下午在大法官林俊益監誓下宣誓就職，典禮完成後，游錫堃以「謹記議權民授力踐三化，建構多元理性的新國會」為題，發表就職演說。

游錫堃指出，民主政治是民意政治，立法院是全國最高民意機關，將在兼顧程序正義、立法品質與議事效率下，一切以民意為依歸；本屆國會將承接歷屆立法院在國會改革上的努力，特別感謝歷任立委與院長的付出，第10屆國會將在「人民的國會、開放的國會、專業的國會」的基礎上，繼續興革與發展。期待有一天，台灣能成為國會至上的正常國家。

談到未來4年，游錫堃提出3個方向與第10屆全體立委同仁及社會各界共勉。第一個方向為「優化國會功能」；他說，民主政治是行政、立法、司法三權分立制衡的體制，也稱議會政治。唯有健全的國會才會有健全的民主體制，也才會有健全的行政與司法。

游錫堃表示，西哲有云「醫治民主之弊，唯有更民主」，身居全國最高民主殿堂，將繼續秉持民主普世價值，在議權民授的基礎上，負起國會職權整合及提升國會地位與功能的責任。

第二個方向則是「強化世代共贏」。游錫堃指出，台灣是一個國家，全體人民是一家人，唯有世代合作、世代共治才能世代共贏共榮，讓各個世代的家人無差別地肩負起國家發展責任已經漸漸成為社會共識，「我們將透過立法權，研議下降參政年齡」，並積極監督行政部門健全法制，期能早日落實世代公平正義。

第三個方向為「深化民主同盟」。他說，民主是普世價值，也是台灣的立國基礎。推動國會外交，用民主的軟實力爭取國際支持是台灣的利基。在中美貿易戰正酣，台灣外交否極泰來之際，「我們應該乘勢積極強化國會外交功能，在國際上為台灣發聲」，推動與美、日、歐、加、澳等民主同盟國家簽訂FTA，進而建立正式外交關係。

游錫堃表示，最近數年來，中國霸權崛起，美國戰略改變，在國際「新圍堵政策」逐漸成形之際，位居印太戰略樞紐的台灣，面臨巨大挑戰，也充滿無限機會。

游錫堃也談到，因應國際新局勢及提升國家競爭力，知勢知變，讓立法院如同廣納民意的江海，謹記「議權民授 」，力踐「三化」，共同建構多元理性的新國會，建設台灣成為小而美的富強國家。

另外，游錫堃就職後立即進辦公室批示第一份公文，就是立法院秘書長林志嘉的人事令。（編輯：郭萍英）1090201