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新聞專題
第10屆立委報到
立法院第10屆立法委員2月1日報到，立委完成宣誓就職後，隨即舉行正副院長選舉。民進黨團因國會過半，推出立委游錫堃、蔡其昌搭擋，可望順利當選。
第10屆立委報到
新聞專題
第10屆立委報到2/12

蔡其昌獲65票過半數 連任立法院副院長

最新更新：2020/02/01 16:55
第10屆立法院1日舉行院長、副院長選舉，選舉結果由民進黨立委游錫堃（前左）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（前右）順利連任。中央社記者張新偉攝　109年2月1日
第10屆立法院1日舉行院長、副院長選舉，選舉結果由民進黨立委游錫堃（前左）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（前右）順利連任。中央社記者張新偉攝　109年2月1日

（中央社記者陳俊華台北1日電）第10屆立法院今天舉行立法院副院長選舉，下午經投票後，開票結果，現任立法院副院長蔡其昌拿下出席委員過半數得票的65票，順利當選連任立法院副院長。

蔡其昌也是首位連任的民進黨籍立法院副院長。

第10屆立法委員今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，下午2時30分舉行副院長選舉投票，下午4時開票，開票結果，蔡其昌獲出席委員過半數得票的65票，順利當選連任立法院副院長。（編輯：蘇龍麒）1090201

第10屆立法院1日下午舉行副院長選舉，開票結果，現任立法院副院長蔡其昌（左）拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，並由立法院預備會議主席柯建銘（右）頒發副院長當選證書。中央社記者張新偉攝　109年2月1日
第10屆立法院1日下午舉行副院長選舉，開票結果，現任立法院副院長蔡其昌（左）拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，並由立法院預備會議主席柯建銘（右）頒發副院長當選證書。中央社記者張新偉攝　109年2月1日
第10屆立法院1日舉行立法院院長、副院長選舉，上午先由民進黨立委游錫堃（左5）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（右8）下午則拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，兩人會後與同黨立委合影留念。中央社記者張新偉攝　109年2月1日
第10屆立法院1日舉行立法院院長、副院長選舉，上午先由民進黨立委游錫堃（左5）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（右8）下午則拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，兩人會後與同黨立委合影留念。中央社記者張新偉攝　109年2月1日
立法院第10屆立法委員1日報到、宣誓就職，並舉行立法院長選舉，民進黨立法院黨團一致支持立委游錫堃（前左）、蔡其昌（前右）的「堃昌配」。前中為民進黨立委柯建銘。中央社記者郭日曉攝　109年2月1日
立法院第10屆立法委員1日報到、宣誓就職，並舉行立法院長選舉，民進黨立法院黨團一致支持立委游錫堃（前左）、蔡其昌（前右）的「堃昌配」。前中為民進黨立委柯建銘。中央社記者郭日曉攝　109年2月1日
蔡其昌小檔案
  • 民國58年4月16日台中出生
  • 學歷
    中興大學財金所EMBA碩士
    東海大學歷史研究所碩士
  • 經 歷
    立法院副院長
    立法院民主進步黨團幹事長
    第6屆、第8屆立法委員
    民主進步黨中常委、發言人
    台中縣政府民政局長
    台中縣工業策進會總幹事
    靜宜大學聯合大學兼任講師
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