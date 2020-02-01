蔡其昌獲65票過半數 連任立法院副院長

第10屆立法院1日舉行院長、副院長選舉，選舉結果由民進黨立委游錫堃（前左）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（前右）順利連任。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

（中央社記者陳俊華台北1日電）第10屆立法院今天舉行立法院副院長選舉，下午經投票後，開票結果，現任立法院副院長蔡其昌拿下出席委員過半數得票的65票，順利當選連任立法院副院長。

蔡其昌也是首位連任的民進黨籍立法院副院長。

第10屆立法委員今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，下午2時30分舉行副院長選舉投票，下午4時開票，開票結果，蔡其昌獲出席委員過半數得票的65票，順利當選連任立法院副院長。（編輯：蘇龍麒）1090201

第10屆立法院1日下午舉行副院長選舉，開票結果，現任立法院副院長蔡其昌（左）拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，並由立法院預備會議主席柯建銘（右）頒發副院長當選證書。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

第10屆立法院1日舉行立法院院長、副院長選舉，上午先由民進黨立委游錫堃（左5）當選院長，現任立法院副院長蔡其昌（右8）下午則拿下出席委員過半數得票的65票，順利連任，兩人會後與同黨立委合影留念。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

立法院第10屆立法委員1日報到、宣誓就職，並舉行立法院長選舉，民進黨立法院黨團一致支持立委游錫堃（前左）、蔡其昌（前右）的「堃昌配」。前中為民進黨立委柯建銘。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日