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新國會啟動 時力推反紅媒礦業法等25項優先法案

最新更新：2020/02/01 15:52

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第10屆立委今天完成就職宣誓，時代力量黨團新會期預計推動共25項優先法案，包括反紅媒、中資冒名課以刑責、囤房稅、反媒體壟斷、礦業法、人民參與審判等22大類。

立法院第10屆立委今天報到、就職宣誓，時代力量新科立委陳椒華、邱顯智、王婉諭一同走紅地毯，在進入議場前，同聲高喊「公平正義，改變台灣」；特別的是，王婉諭手拿黃色氣球走紅地毯，不只代表她的4個孩子，更象徵要守護台灣下一代的決心。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，作為一位人權律師，看過太多社會上的不公不義，過去幾10年來就一直替艱苦的人發聲，現在進到立法院將有更大的能量幫助受到財團剝削、國家體制不公平對待的艱苦人，會將時代力量「公平正義，改變台灣」的精神持續在國會中落實。

針對未來時代力量將推動的優先法案內容，邱顯智表示，可概分為22大類、共25項法案，包括修正廣電三法（反紅媒，強化民主防衛）、兩岸人民關係條例（中資借名冒名課以刑責）、房屋稅條例（囤房稅）、貪污治罪條例（提高假釋出獄門檻等）、刑事訴訟法（完備被害人訴訟參與）、礦業法（原住民族諮商同意等）、集會遊行法（登記制改報備制）等。

此外，也包括制定三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例草案、刑事陪審法草案、媒體壟斷防止暨多元維護法草案、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、公益揭發保護法草案。

關於與各黨派的合作，邱顯智指出，時代力量會秉持明確、就事論事的態度提出相對應的法案，歡迎各黨派、個別立委針對居住正義、勞動正義、司法改革等各項議題展開合作。（編輯：楊玫寧）1090201

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